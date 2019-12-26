Kanal İstanbul için yeni karar!

"Kanal İstanbul" projesi ile ilgili tartışmalar Türkiye gündemindeki yerini korurken, proje sınırları içinde bulunan tarihi eserler için bir girişim de İstanbul Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu’ndan geldi. Kanal İstanbul projesi içinde kalan Arnavutköy’deki Roma Suyollarına ait tünel girişini "tarihi eser" ve "koruma alanı" olarak tescil ederek ÇED raporuna dahil edilmesine karar verdi.

İstanbul 1 Nolu Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu, Kanal İstanbul projesi ile ilgili çeşitli kamu kurum ve kuruluşlarından gelen başvuruları görüştü.

Başvurulardaki, bölgedeki koruma alanları şöyle sıralandı:

“İstanbul İli, Amavutköy, Avcılar, Küçükçekmece, Başakşehir ve Eyüpsultan İlçelerinde kalan, kesinleşen alternatif üzerinde Avcılar ve Küçükçekmece İlçeleri Küçükçekmece Gölü Çevresi I. ve III. Derece Arkeolojik Sit Alanları, Başakşehir Yarımburgaz Mağaralarını kapsayan I, Derece Arkeolojik Sit Alanı, Başakşehir Azatlı Baruthanesi ve Resneli Çiftliği Tarihi ve II. Derece Arkeolojik Sit Alanı, Avcılar Spradon Antik Kenti I. ve III. Derece Arkeolojik Sit Alanları, Küçükçekmece Rhegion Antik Kenti I. ve II. Derece Arkeolojik Sit Alanları, Küçükçekmece Merkez III. Derece Arkeolojik Sit Alanı, Arnavutköy Sazhbosna Filiboz 1. Derece Arkeolojik Sit Alanı, münferit tescilli çok sayıda kültür varlığı ve koruma alanı kalan, ayrıca içinden kısmen tescilli Roma Suyolları, tescilli Terkos Feriköy Su İsale Hattı, kısmen tescilli Çakmak Hattı geçen, hakkında 18.10.2018 tarih ve 3746 sayılı, 29.03.2018 tarih ve 3292 sayılı, 24.01.2019 tarih ve 3990 sayılı Kurul kararları alınan, karar sonrası imzalanan “İşbirliği Protokolü” kapsamında Kurul kararıyla istenen tespit çalışmalarının Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğünce yerine getirilmesine istinaden…”

ROMA SU YOLLARI TÜNELİ

Koruma Kurulu, başvuruları inceledikten sonra şu kararı verdi:

“İstanbul İli, Arnavutköy İlçesi, Kanal İstanbul projesine ve Müdürlük uzmanlarının proje güzergahı üzerinde kalan tespitlerine esas olmak üzere; Kanal İstanbul güzergahı içerisinde kalan, tespiti yapılan ve kurum görüşleri tamamlanan Arnavutköy Baklalı Mahallesi, 123 ada, 110 ve 111 parsellerde bulunan, Germe köy merkez camiinin 200 metre batısında, Tayakadın-Yassıören karayolunun kamulaştırma alanı içerisinde kalan Roma Suyollanna ait tünel girişinin 2863 sayılı Yasa kapsamında tescil edilerek koruma grubunun I olarak belirlenmesine, çevresinde her yönden 10’ar metrelik, karayolunu dışarıda bırakacak şekilde korunma alanı belirlenmesine, tescil edilen ve koruma alanı belirlenen tünel girişinin Kanal İstanbul Projesinin ÇED raporlarına ve planlama süreçlerine dahil edilerek ilgili idarelerden koruma önerilerinin istenmesine karar verildi.”