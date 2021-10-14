Kanal İstanbul projesine bir itiraz daha

Ziraat Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi, Türkiye denizlerinde balık popülasyonunun yok olma riskine dikkat çekerek, ”Denizlerin kurtulması için Kanal İstanbul’dan vazgeçin” çağrısı yaptı.

İstanbul Boğazı’na paralel olarak Karadeniz ile Marmara Denizi’ni bağlayacak yapay su yolu projesi Kanal İstanbul için muhalefet, STK’lar ve bilim insanları karşı çıkmaya devam ediyor.

Diğer yandan müsilaj sorununa da ‘çare’ olarak sunulan kanalın sorunu büyüteceği hakkında da uyarılar yapılıyor.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum 14 Temmuz’da Marmara’daki müsilajın bittiğini söyleyerek “İlk 20 metrede artık müsilaja rastlanmıyor. Yüzme suyu alanlarında herhangi olumsuz bir sorunla karşılaşılmadı. Vatandaşlarımız rahatlıkla denize girebilirler, balık yiyebilirler” demişti. Hatta bakan, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ile beraber kameralar önünde Marmara Denizi’nden yakalanmış sardalye yemişti.

Ancak yüzeyden temizlenen müsilajın etkisi denizlerde devam ederken, balık popülasyonunda da azalma yaşanıyor.

Hidrobiyolog Levent Artüz, Marmara’daki müsilajın denizde neredeyse canlı bırakmadığının altını çizerek, ”Balıklardaki hastalık müsilajı aratacak. İlerleyen zamanlarda balıklardaki hastalığı aratacak başka bir olgu meydana gelecek” demişti.

Ziraat mühendisleri: Balık popülasyonu yok olmanın eşiğinde

Ziraat Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi, denizlerde azalan balık popülasyonuna dikkat çekmek için bir rapor hazırladı. Raporda 1967’den günümüze uzanan skalada çeşitli balık türlerinin yüzde 99’a varan azalmayla yok olma eşiğinde olduğunu ortaya koydu. Ziraat Mühendisleri Odası azalan balık popülasyonunu tetikleyen unsurların, denizlerdeki kirlilik, su ürünleri stoklarının aşırı tüketilmesi ve av yasaklarına uyulmamasına bağlıyor.

Raporda deniz ekosisteminin, kirlilik, yetersiz koruma önlemleri, planlama, kontrol, denetim ve yönetim eksikliklerinden dolayı ‘yoğun bakıma’ alınması çağrısında bulunuluyor.

‘Mega projeler balıklarının sonunu hazırlıyor’

Raporda, denizleri kirletecek, geri dönüşü olmayan sorunlar yaratacak mega projelerden vazgeçilmesi çağrısı yapıldı: “Marmara Denizi, Karadeniz ve Ege Denizi’ne çevresel etkileri bilimsel çalışmalarla kesin olarak saptanmamış ve deniz ekosistemini etkileyen balık popülasyonların da azalmaya neden olması beklenen Kanal İstanbul projesi ve dolgu, hafriyat deşarjı, sahil yolu inşası, liman, turizm yatırımları, kentsel gelişim projeleri, köprü, havalimanı, HES gibi acilen vazgeçilmelidir.”

Raporun sonuç kısmında sorunun çözümüne ilişkin kalıcı çözümler üretilmesi gerekliliğine dikkat çekildi: “Marmara Denizi’nin yaygın kirliliğine neden olan ve kontrolsüz olarak birçok noktadan deşarj edilen evsel ve endüstriyel atıkların deşarj noktalarının tespiti, kontrol ve denetimlerinin yapılması ve ileri arıtma yöntemlerinin kullanılması zorunlu hale getirilmelidir.”