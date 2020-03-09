Kanal İstanbul’a 10 binlerce itiraza 2 satırlık yanıt

İstanbul Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, 100 bini aşkın dilekçe sahibine birkaç cümleden oluşan tek sayfalık açıklamayla yetindi.

İTİRAZLAR YOK SAYILDI

Karar 10 günlük itiraz süresi nedeniyle askıya çıkarıldı. 10 günlük itiraz süresi içerisinde soğuk hava ve yağmura rağmen il müdürlüğüne vatandaşlar adeta akın etti, günün sonunda 100 binden fazla dilekçenin teslim edildiği bildirildi.

Kanal İstanbul’a 100 binlerce vatandaştan gelen itiraz dilekçelerini inceleyen İstanbul Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, kısa ve endişelere hiç değinilmeyen yanıtını valiliğin resmi internet sitesinden yaptığı duyuruyla verdi.

Sözcü’nün haberine göre, açıklamada, Kanal İstanbul projesiyle ilgili olarak gelen halkın görüş ve önerilerinin bakanlığa gönderildiği belirtilerek, şu yanıt verildi:

“Bakanlığımızdan konu ile ilgili gelen yazılarda; ‘gönderilen başvuruların, projeye ilişkin son şekli verilen nihai ÇED raporunun askı sürecinde bakanlığımıza ulaşan dilekçeler ile benzer hususları içerdiği, dilekçelerde belirtilen konuların ÇED olumlu kararına esas nihai ÇED raporunun ilgili bölümlerinde değerlendirildiği’ belirtilmiştir.”