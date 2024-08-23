Kanalizasyonda çalışan işçiler hastanelik oldu
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Çorum Sungurlu'da belediyenin kanalizasyon çalışması sırasında 2 işçi, metan gazından zehirlendi.
Çorum'un Sungurlu ilçesinde belediyenin kanalizasyon çalışmasında işçiler metan gazından olumsuz etkilenerek hastaneye kaldırıldı.
RAHATSIZLANAN İŞÇİLER TEDAVİYE ALINDI
Sungurlu Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü'nde çalışan Hacı G. ve Yakup V, Akçay Mahallesi'nde kanalizasyon çalışması yaptıkları sırada metan gazından etkilendi. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Baygın halde foseptik çukurundan çıkarılan işçiler, sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından Sungurlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
DURUMLARI İYİ
İşçiler, hastanedeki müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Tedavi altına alınan işçilerin durumun iyi olduğu öğrenildi.
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