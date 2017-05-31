Kandil'e hava harekatının görüntüleri yayınlandı

Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK), Irak'ın kuzeyindeki Kandil bölgesi ile Diyarbakır'ın Lice ilçesi kırsalına düzenlenen hava harekatında 5 terörist etkisiz hale getirildi. TSK, bir hedefin vurulma anını gösteren görüntüyü de paylaşıldı.

Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Hava Kuvvetleri Komutanlığına bağlı savaş uçakları, anlık bir istihbarat sonucu sabah saatlerinde bölücü terör örgütüne ait olduğu keşif ve gözetleme vasıtalarıyla belirlenen Irak'ın kuzeyinde Kandil bölgesindeki üç hedefe hava harekatı düzenledi.

İki mağara ve Doçka mevzisinin imha edildiği harekatta, üç terörist etkisiz hale getirildi.

Öte yandan Diyarbakır'ın Lice ilçesinde süren hava destekli operasyon kapsamında, TSK unsurlarına silahlı saldırı hazırlığında olduğu belirlenen bölücü terör örgütü mensuplarına yönelik hava harekatı düzenlendi. Harekatta iki terörist etkisiz hale getirildi. Görevlerini başarıyla tamamlayan jetler, üslerine döndü.