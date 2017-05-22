Kandil'e hava operasyonu: 4 terörist öldürüldü

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Irak’ın kuzeyi Kandil bölgesine gerçekleştirilen hava harekatı sonucu ilk belirlemelere göre 4 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

TSK'nın açıklaması şu şekilde:

"22 Mayıs 2017 tarihinde 14.50-15.15 saatleri arasında Irak kuzeyi Kandil bölgesinde anlık istihbaratın değerlendirilmesi sonucu BTÖ mensuplarınca kullanılan bir mağara ateş altına alınarak tahrip edilmiş, mağara yanında bulunan iki silah mevzii imha edilmiş; hava harekatı sonucunda yapılan ilk tespitlere göre dört bölücü terör örgütü mensubu etkisiz hâle getirilmiştir.

Görevlerini başarıyla icra eden savaş uçaklarımız emniyetle üslerine dönmüşlerdir."