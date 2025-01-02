Kandilli duyurdu: Akdeniz'de deprem
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Kandilli Rasathanesi'nin verilerine göre, Akdeniz'de 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Kandilli Rasathanesi, Akdeniz'de Gökova Körfezi'nde 3.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.
Saat 12.00'de gerçekleşen depremin 11.9 km derinlikte olduğu bildirildi.
#DEPREM— Kandilli Rasathanesi (@Kandilli_info) January 2, 2025
GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) https://t.co/gVZgyHc2Bs
02.01.2025, 12:00:58 TSİ
Büyüklük: 3.5
Derinlik: 11.9 km#Kandilli
AFAD'DAN SON DEPREMLER
İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın Türkiye'deki son depremleri listelediği siteye de aşağından ulaşabilirsiniz.
AFAD son depremler listesi için tıklayınız...
KANDİLLİ DEPREM LİSTESİ
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Deprem Araştırma Enstitüsü verilerine göre Türkiye'de kaydedilen son depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.
Kandilli Rasathanesi'nin son depremler listesi için tıklayınız...
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