Kandilli Rasathanesi açıkladı: Adana'da deprem
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Kandilli Rasathanesi, Adana'nın Kozan ilçesinde 3.1 büyüklüğünde depremin olduğu duyurdu.
Kandilli Rasathanesi, Adana'ın Kozan ilçesinde 3.1 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.
Saat 19.01'de gerçekleşen depremin derinliği 5.0 kilometre olarak ölçüldü.
#DEPREM— Kandilli Rasathanesi (@Kandilli_info) August 21, 2024
MAHYALAR-KOZAN (ADANA) https://t.co/lHzOQuXYgT
21.08.2024, 19:01:51 TSİ
Büyüklük: 3.1
Derinlik: 5.0 km#Kandilli
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