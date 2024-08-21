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Kandilli Rasathanesi açıkladı: Adana'da deprem

Kandilli Rasathanesi açıkladı: Adana'da deprem
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Kandilli Rasathanesi, Adana'nın Kozan ilçesinde 3.1 büyüklüğünde depremin olduğu duyurdu.

Kandilli Rasathanesi, Adana'ın Kozan ilçesinde 3.1 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.

Saat 19.01'de gerçekleşen depremin derinliği 5.0 kilometre olarak ölçüldü.

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