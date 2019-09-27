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  3. 27 Eylül 2019 14:28

Kandilli Rasathanesi'nden açıklama yapılırken deprem oldu

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Haluk Özener, canlı yayında açıklama yaptığı sırada deprem oldu.

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Dün İstanbul'da meydana gelen ve büyük paniğe neden olan depremle ilgili Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Haluk Özener açıklamalarda bulundu. Kandilli Rasathanesi'nden açıklama esnasında canlı yayında deprem olması dikkat çekti.

Özener, yaptığı açıklamada "Depremlerin daha çok doğu segmentte olduğunu görüyoruz. Şu anda da deprem oldu. Depremi hassas bir şekilde çözecekler. Orta segmentin üzerinde şu anda bir deprem görmüyoruz" ifadelerini kullandı.

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