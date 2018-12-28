FETÖ'nün kilit adamıydı... Yakalandı !
FETÖ'nün kilit adamıydı... Yakalandı !
Emekli adaylarına müjde ! Emeklilik şartları değişiyor
Emekli adaylarına müjde ! Emeklilik şartları değişiyor
Fatih Portakal hakkında soruşturma başlatıldı
Fatih Portakal hakkında soruşturma başlatıldı
KPSS yerleştirme sonuçları açıklandı
KPSS yerleştirme sonuçları açıklandı
Bakan duyurdu ! Binlerce hastanın beklediği haber
Bakan duyurdu ! Binlerce hastanın beklediği haber
Müjdat Gezen'in avukatı itiraz etti ! ''Müvekkilimin kızı kanser''
Müjdat Gezen'in avukatı itiraz etti ! ''Müvekkilimin kızı kanser''
Bu trafik cezalarına 2019'da zam yok
Bu trafik cezalarına 2019'da zam yok
İşte Türkiye gerçeği: Kanunu çıkaran milletvekili bile yasağa uymadı !
İşte Türkiye gerçeği: Kanunu çıkaran milletvekili bile yasağa uymadı !
  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 28 Aralık 2018 16:58

Kanlar içinde yerde kaldı

Zonguldak'ta çöp kamyonunun çarptığı iddia edilen kişi kanlar içinde yerde kaldı.

Kanlar içinde yerde kaldı
A+ A-

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde, çöp kamyonunun çarptığı iddia edilen Yaşar Özdemir (82), ağır yaralandı. Kaza sonrası olay yerinden ayrılıp, polis ekiplerince yakalanan kamyon sürücüsü V.T. (46), ifadesinde, kazayı kendisinin yapmadığını öne sürdü.

Kaza, saat 12.00 sıralarında, ilçeye bağlı Uzunmehmet Mahallesi Osmanlı Sokak'ta meydana geldi. Aile Sağlığı Merkezi'ne tedavi olmaya giden Yaşar Özdemir adlı kadına, iddiaya göre, V.T. yönetimindeki 35 DC 7722 plakalı çöp kamyonu çarptı. Kanlar içinde yerde kalan yaşlı kadının yardımına, çevredekiler koştu. Özdemir, ihbarla gelen sağlıkgörevlilerinin müdahalesinin ardından ambulansla Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Özdemir'in, hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Olay yerinden ayrılan çöp kamyonu sürücüsü V.T., görgü tanıklarının ifadesi doğrultusunda yakalanıp, ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. V.T., ifadesinde, kazayı kendisinin yapmadığını öne sürdü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

DHA

çöp kamyonu , kaza , ifade
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM