  3. Kanlı saldırı sonrası Kahramanmaraş İl Milli Eğitim Müdürü görevden alındı

Kanlı saldırı sonrası Kahramanmaraş İl Milli Eğitim Müdürü görevden alındı

Kanlı saldırı sonrası Kahramanmaraş İl Milli Eğitim Müdürü görevden alındı
Milli Eğitim Bakanlığı, Kahramanmaraş'taki okul saldırısına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında İl Milli Eğitim Müdürü Erhan Baydur'un görevden alındığını duyurdu.

Milli Eğitim Bakanlığı, Kahramanmaraş İl Millî Eğitim Müdürü Erhan Baydur’un görevden alındığını açıkladı.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "15 Nisan 2026 tarihinde Kahramanmaraş ili Onikişubat ilçesinde bulunan Ayser Çalık Ortaokulu'nda yaşanan elim saldırıya ilişkin süreç, Bakanlığımızca yakından takip edilmektedir. Olayın tüm boyutlarıyla araştırılması amacıyla Bakanlığımız Teftiş Kurulu Başkanlığı başmüfettişlerince yürütülen inceleme ve soruşturma çok yönlü olarak devam etmektedir. Menfur olayı müteakiben başlatılan idari süreçler kapsamında soruşturmanın sağlıklı bir şekilde yürütülmesini teminen Kahramanmaraş İl Milli Eğitim Müdürü Erhan Baydur görevden alınmıştır. Konu tüm yönleriyle titizlik ve hassasiyetle ele alınmakta olup, sürece yönelik gelişmeler kamuoyuyla paylaşılacaktır" denildi.

 

kahramanmaraş milli eğitim bakanlığı meb Erhan Baydur okul saldırısı onikişubat Ayser Çalık Ortaokulu görevden alma eğitim Teftiş Kurulu müfettiş soruşturma
