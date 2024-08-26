  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Kanoyla denize açılan 2 genç kayboldu

Kanoyla denize açılan 2 genç kayboldu

Kanoyla denize açılan 2 genç kayboldu
Güncelleme:

Yalova'nın Armutlu ilçesinde kanoyla denize açılan iki arkadaş kayboldu. Ekipler bölgede arama kurtarma çalışması başlattı.

Tersanede çalışan 4 arkadaş, denize girmek için dün öğleden sonra Armutlu ilçesi Dereağzı mevkisine geldi. Burada, arkadaşlarıyla bir süre yüzen Y.C. ile H.P., kano kiralayarak denize açıldı. Bozburun mevkisine ilerledikleri öğrenilen Y.C. ile H.P., bindikleri kano ile Tavşantepe bölgesinde kayboldu. Geri dönemeyen gençlerden biri telefon ile sahildeki arkadaşlarını arayıp yardım istedi. Bunun üzerine arkadaşları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye jandarma, sahil güvenlik ve deniz polisi sevk edildi. Ekipler, 4 bot ve 1 helikopterle Y.C. ile H. P.'yi arama çalışmalarına başladı.

Denizden ve havadan yapılan aramalarda Y.C. ile H.P.'nin kanosu bulundu. Kayıp 2 arkadaşı arama çalışmaları ise devam ediyor.

DHA

Etiketler yalova armutlu kano deniz
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Zerrin Özer'den ''Erdoğan'' itirafı: ''Aylarca psikolojim bozuldu, konserlerim iptal edildi'' Zerrin Özer'den ''Erdoğan'' itirafı: ''Aylarca psikolojim bozuldu, konserlerim iptal edildi'' İstanbul'da bir garip gelin alma töreni İstanbul'da bir garip gelin alma töreni Adil Öksüz’ü kaçıran şüpheli yakalandı Adil Öksüz’ü kaçıran şüpheli yakalandı Yumurtalıklarından çıkan kitle 30 yıllık cerrahı bile hayrete düşürdü Yumurtalıklarından çıkan kitle 30 yıllık cerrahı bile hayrete düşürdü Ankara'da başlayıp, Bolu'ya sıçramıştı... 36 saatlik kabustan geriye bu korkunç manzara kaldı Ankara'da başlayıp, Bolu'ya sıçramıştı... 36 saatlik kabustan geriye bu korkunç manzara kaldı Sabah neden yorgun uyandığınız belli oldu; işin uzmanı yapılması gerekenleri açıkladı Sabah neden yorgun uyandığınız belli oldu; işin uzmanı yapılması gerekenleri açıkladı Sağanak yağışlara dikkat: Bu hafta sokağa şemsiyesiz çıkmayın Sağanak yağışlara dikkat: Bu hafta sokağa şemsiyesiz çıkmayın AK Partili Özlem Zengin: ''Dilruba tutuksuz yargılansın'' AK Partili Özlem Zengin: ''Dilruba tutuksuz yargılansın'' Süper Lig maçında skandal iddia: Başkanın koruması hakem dövdü Süper Lig maçında skandal iddia: Başkanın koruması hakem dövdü Salma Hayek'in 57 yaşına inat, genç mankenlere taş çıkardı Salma Hayek'in 57 yaşına inat, genç mankenlere taş çıkardı
Yusuf Dikeç'in annesiyle paylaştığı poza mide bulandıran yorumlar Yusuf Dikeç'in annesiyle paylaştığı poza mide bulandıran yorumlar Flört uygulamasında tanıştığı turist kadını katletti Flört uygulamasında tanıştığı turist kadını katletti Çalışan emeklilere kötü haber: ''Emekli maaşınız kesilebilir'' Çalışan emeklilere kötü haber: ''Emekli maaşınız kesilebilir'' Güzel isim elektronik sigara yüzünden ölümden döndü Güzel isim elektronik sigara yüzünden ölümden döndü MasterChef'e bu hafta veda eden isim belli oldu MasterChef'e bu hafta veda eden isim belli oldu AJET uçağının tuvaletinde gözaltı AJET uçağının tuvaletinde gözaltı AFAD açıkladı: 1065 vatandaşımız tahliye edildi AFAD açıkladı: 1065 vatandaşımız tahliye edildi SUV'lar kapış kapış gidiyor: İşte Türkiye'de en çok satan 20 SUV modeli SUV'lar kapış kapış gidiyor: İşte Türkiye'de en çok satan 20 SUV modeli Feribot ücretlerine rekor zam: Yüzde 40 zam geldi Feribot ücretlerine rekor zam: Yüzde 40 zam geldi TMF Başkanı Uçar hayatını kaybetti TMF Başkanı Uçar hayatını kaybetti