Kanser tedavisi gören Ayyüce'den üzen haber

Erdemli ilçesinde yaşayan İrem Ayyüce Çınar, 2017 yılında sağ bacağında şişlik şikayetiyle hastaneye gitti. Burada bacağında kitle olduğu tespit edilen Çınar, başka bir hastaneye sevk edildi. Tetkiklerden sonra Çınar, nörofibromatozis hastası ve yumuşak doku kanseri olduğunu öğrendi. Hayat enerjisini hiç bırakmayan ve kanserden hayatını kaybeden Neslican Tay'ı örnek aldığını belirten Çınar, sağ bacağını kaybetti. Geçen süre içinde radyoterapi ve kemoterapi ile birlikte defalarca ameliyat olan Ayyüce Çınar, rahatsızlığının başlamasından itibaren saçlarının dökülmesi ve kaşlarını da kaybetmesi sonrası sosyal medyada paylaşımlarda bulunmaya başladı.

Çok sayıda kullanıcı tarafından destek mesajlarının verildiği Ayyüce Çınar, takipçilerine seslendiği videoda, "Günaydın arkadaşlar, birazdan beni ameliyata alacaklar, çok korkuyorum ve çok ağladım, uzun süre aranızda olamam, hepinizden çok dua bekliyorum" ifadelerine yer vermişti. Ayyüce Çınar'ın acı haberi, sosyal medya hesabından ‘Melek oldu...’ notuyla duyuruldu.