  Kanun teklifi de verilmişti... Kış saati uygulaması başlayacak mı?

Kanun teklifi de verilmişti... Kış saati uygulaması başlayacak mı?

Kanun teklifi de verilmişti... Kış saati uygulaması başlayacak mı?
Güncelleme:

2016 yılında son bulan kış saati/yaz saati değişimi uygulaması her sene olduğu gibi yine tartışılıyor. Özellikle minik öğrencilerin karanlıkta ders başı yapmak için okul yolculuğuna çıkmaları üzerinden eleştirilen kalıcı kış saati uygulaması için karar verildi.

Türkiye'de kış saati uygulamasının yeniden başlayıp başlamayacağı merak konusu oldu. Türkiye'de 2016 yılında alınan Bakanlar Kurulu kararı ile yaz ve kış saati uygulamasına son verildi. O tarihten bu yana tüm yıl boyunca GMT+3 zaman dilimi kullanılıyor ve saatler ileri alınmıyor ya da geri çekilmiyor.

Saatler neden geri alınmıyor?

Bu kararın amacının, gün ışığından daha fazla yararlanarak enerji tasarrufu sağlamak olduğu iddia ediliyor. Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararı doğrultusunda, mevcut ileri saat uygulaması her yıl devam ettiriliyor.

Geceler ne zaman uzamaya başlayacak?

Kuzey Yarım Küre'de geceler, 23 Eylül ekinoksundan itibaren uzamaya başlar. Gündüz süreleri ise kısalmaya devam edecek. En uzun gece ise 21 Aralık'ta, kış gündönümü tarihinde yaşanacak. Bu tarihten sonra gündüzler uzamaya, geceler kısalmaya başlayacak.

TBMM'ye kanun teklifi verilmişti

Ayrıca CHP Eskişehir Milletvekili Süllü, kış saati uygulanması ve kalıcı yaz saati uygulamasının iptali için Aralık ayında TBMM'ye kanun teklifi vermişti.

Süllü, “Öğrencilerin karanlıkta okula gidip yine karanlıkta evlerine dönmeleri güvenlik yönünden riskler, derslerindeki verimlilikleri ve gelişimleri yönünden olumsuzluklar içermektedir. Yine, özellikle çalışan kadınlar da işe karanlıkta gidip karanlıkta eve dönmek zorunda kalmaktadır. Türkiye'nin saat dilimi, Avrupa ülkeleri ile özellikle ticari ve ekonomik uyum avantajımız göz önüne alınarak yaz-kış saati uygulamasına geri dönülmesi için gereken adımların atılması gerekmektedir” dedi.

Kuzey Kıbrıs'ta kaldırıldı

Kuzey Kıbrıs'ta Türkiye'nin etkisiyle kış saati uygulamasından vazgeçilmişti fakat tepkiler nedeniyle bu uygulamadan vazgeçildi. Karanlığın neden olduğu bir kazada okul servisindeki üç genç hayatını kaybetti ve bu olayın ardından Kıbrıslı gençler Kuzey Kıbrıs Meclisi'nin önünde toplandı. Başbakanlığa kadar yürüdüler, sendikalar greve gitti, hayat bir süreliğine durdu. Daha sonra tepkiler dikkate alındı ve hükûmet sabit saat uygulamasını kaldırdı.

