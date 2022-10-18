  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Kapadokya'da balon kazası: 2 ölü, 3 yaralı

Kapadokya'da balon kazası: 2 ölü, 3 yaralı

Kapadokya'da balon kazası: 2 ölü, 3 yaralı
Güncelleme:

Kapadokya'da içinde İspanyol turistlerin olduğu sıcak hava balonu sert iniş yaptı.

Nevşehir'de sıcak hava balonunun sert iniş yapması sonucu 2 kişi öldü.

28 yolcu ve 2 mürettebatın olduğu balon sabah Avanos ilçesi Zelve Ören Yeri'nden ayrıldı.

Yaklaşık 1,5 saat uçtuktan sonra Killik bölgesinde şiddetli rüzgarın etkisiyle alçalmaya başlayan balon ardından sert iniş yaptı.

İspanyol uyruklu 2 kadın hayatını kaybetti, balondaki 3 turist de hastaneye kaldırıldı.

Nevşehir Valiliği, ilk belirlemelere göre olayın beklenmedik rüzgar artışından kaynaklandığını açıkladı.

Kaza ile ilgili olarak adli ve idari soruşturmanın başlatıldığı belirtildi.

Etiketler kapadokya balon kaza
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Yerli füze ''Tayfun''dan tam isabet! 561 kilometre uzaklıktaki hedef vuruldu
HDP'nin cumhurbaşkanı adayı için sürpriz iddia
Rıdvan Dilmen'in ofsayt çizgisi şaşkınlığı: ''Hayatımda böylesini görmedim''
Paris Otomobil Fuarı’nda Renault şov! 3 model birden görücüye çıktı
TRT Spor ekranlarında Fenerbahçelileri ayağa kaldıran sözler
Tolgahan Sayışman ve Almeda Abazi, kameralar önünde tartıştı
Koronavirüste ''iyi'' senaryo gerçek oldu! Bilim Kurulu üyesinden müjde
Borsadaki yabancı payı tarihin en düşük seviyesinde
Erdoğan ile Yavaş karşı karşıya kalırsa... Etyen Mahçupyan oyunun rengini açıkladı
Hukuk profesörü açıkladı: Erdoğan'ın aday olabilmesi için tek yol var