Kapadokya'da balon kazası: 2 ölü, 3 yaralı

Kapadokya'da içinde İspanyol turistlerin olduğu sıcak hava balonu sert iniş yaptı.

Nevşehir'de sıcak hava balonunun sert iniş yapması sonucu 2 kişi öldü.

28 yolcu ve 2 mürettebatın olduğu balon sabah Avanos ilçesi Zelve Ören Yeri'nden ayrıldı.

Yaklaşık 1,5 saat uçtuktan sonra Killik bölgesinde şiddetli rüzgarın etkisiyle alçalmaya başlayan balon ardından sert iniş yaptı.

İspanyol uyruklu 2 kadın hayatını kaybetti, balondaki 3 turist de hastaneye kaldırıldı.

Nevşehir Valiliği, ilk belirlemelere göre olayın beklenmedik rüzgar artışından kaynaklandığını açıkladı.

Kaza ile ilgili olarak adli ve idari soruşturmanın başlatıldığı belirtildi.