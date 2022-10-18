Kapadokya'da balon kazası: 2 ölü, 3 yaralı
Kapadokya'da içinde İspanyol turistlerin olduğu sıcak hava balonu sert iniş yaptı.
Nevşehir'de sıcak hava balonunun sert iniş yapması sonucu 2 kişi öldü.
28 yolcu ve 2 mürettebatın olduğu balon sabah Avanos ilçesi Zelve Ören Yeri'nden ayrıldı.
Yaklaşık 1,5 saat uçtuktan sonra Killik bölgesinde şiddetli rüzgarın etkisiyle alçalmaya başlayan balon ardından sert iniş yaptı.
İspanyol uyruklu 2 kadın hayatını kaybetti, balondaki 3 turist de hastaneye kaldırıldı.
Nevşehir Valiliği, ilk belirlemelere göre olayın beklenmedik rüzgar artışından kaynaklandığını açıkladı.
Kaza ile ilgili olarak adli ve idari soruşturmanın başlatıldığı belirtildi.
Hem aradığınız haberlere hızlıca ulaşabilmek hem de Haber3.com'a destek olmak için Google News'te Haber3.com'a abone olun.
Haber3'e Google News'te abone olunAbone Ol