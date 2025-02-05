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Kapalıçarşı yönetiminden ''kara para'' açıklaması

Kapalıçarşı yönetiminden ''kara para'' açıklaması
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Kapalıçarşı Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Kurtulmuş, 40 şüphelinin gözaltına alındığı kara para soruşturmasına ilişkin açıklama yaptı.

Kapalıçarşı Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Kurtulmuş, Kapalıçarşı'da 93 paravan şirketle 9 milyarlık kara para aklanması olayına ilişkin basın açıklaması yaptı. Kurtulmuş açıklamasında, "İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen ve içeriğini bizim de medyadan öğrendiğimiz soruşturma kapsamında İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan gözaltı işlemlerinin haberleştirilmesi sürecinde bir kısım yanıltıcı bilgiler radyo, yazılı basın, görsel basın ve dijital basında yer almıştır. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan kişi Kapalıçarşı Yönetim Kurulu Başkanı değildir. Kendisi Kapalıçarşı Kat Malikleri Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı sıfatına haizdir. Başkan yardımcısı hakkındaki gözaltı işlemi Kapalıçarşı ve Kapalıçarşı Kat Malikleri Yönetim Kurulu'nda icra ettiği görev ve faaliyetlerinden dolayı yapılmamıştır. Kendisi aynı zamanda Kapalıçarşı dışında faaliyet gösteren holding bünyesindeki faaliyetleri nedeniyle başkaca çalışanlarla birlikte gözaltına alınmıştır. Kısaca özetlersek Kapalıçarşı Yönetim Kurulu, bir yasa ile kurulan, seçimle iş başına gelen, farklı meslek gruplarından maliklerin oluşturduğu, herkesin kendi ticaretiyle uğraştığı bir kurum olup, Kapalıçarşı'nın sevk ve idaresinden sorumludur. Kapalıçarşı Yönetim Kurulu, çarşı içindeki esnaf ve maliklerin ticaretlerinden sorumlu değildir. Yönetim Kurulu'nun esnaf ve maliklerin ticaret hayatlarıyla bir bağı, bir yaptırımı yoktur. Ülkemizin ortak değerlerinden olan Kapalıçarşı markasının ve imajının zarar görmemesi adına basın etik ve ilkelerine uygun sorumlu yayıncılık anlayışı ile bundan sonra hakkımızda yapılacak haberlerde tarafımızdan da bilgi alınmasını, halkın haber alma hakkının da en doğru ve gerçek haberlerle sağlanmasını istiyor ve bekliyoruz" ifadelerine yer verdi.

Kapalıçarşı'daki kara para soruşturması büyüyor: Gözaltı sayısı 40'a yükseldiKapalıçarşı'daki kara para soruşturması büyüyor: Gözaltı sayısı 40'a yükseldiHaber

NE OLMUŞTU?

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ve MASAK tarafından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturmada, kentte farklı suçlardan elde edilen paraları, paravan şirketler üzerinden aklayan şüphelilere yönelik çalışma başlatıldı. Yapılan çalışmalarda şüphelilerin Kapalıçarşı'da değerli madenler ve döviz alım satımı yapan 8 şirketin altında kurulan 93 paravan şirket olduğu tespit edildi. Bu şirketlerin suç örgütleri tarafından nitelikli dolandırıcılık ve sanal kumardan elde edilen suç gelirlerini, yasal bankacılık sistemine entegre ettiği ve kara para akladığı belirlendi. Şüphelilerin bu yolla 9 milyar liralık yasadışı para dolaşımına ulaştığı da tespit edildi. Yürütülen soruşturma kapsamında kimlikleri tespit edilen şüpheliler arasında Kapalıçarşı Kat Malikleri Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı F.Ö.'nün de bulunduğu belirlendi. Çalışmaların ardından şüphelilere yönelik İstanbul merkezli 12 ilde düzenlenen operasyonda 40 şüpheli gözaltına alındı. 

İHA

Etiketler Kapalıçarşı yönetim kara para aklama
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