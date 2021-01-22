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  3. 22 Ocak 2021 11:03

Kapalıçarşı’da 3 milyon liralık operasyon

İstanbul Kapalıçarşı'da yurda kaçak yollardan sokulan piyasa değeri yaklaşık 3 milyon lira olan bin 539 imitasyon saat ve 67 gözlük ele geçirildi.

Kapalıçarşı’da 3 milyon liralık operasyon
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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince kaçakçılığın önlenmesine yönelik yapılan çalışmalarda Kapalıçarşı’daki üç işyerine baskın düzenledi. Adreslerde yapılan aramalarda ülkeye kaçak yollardan getirilen ünlü markaların imitasyonları olan 3 milyon TL değerinde bin 539 kol saati ve 67 adet gözlük ele geçirildi. Aynı ay içerisinde yapılan 3 operasyonda da 20 bine yakın yurda kaçak yollarla sokulmuş imitasyon gözlük ve saat yakalandı.

Konu ile ilgili yakalanan 3 şüpheli şahıs hakkında 5607 Sayılı Kanuna Muhalefet suçundan adli işlem başlatıldı.



İHA

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