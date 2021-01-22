Kapalıçarşı’da 3 milyon liralık operasyon

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince kaçakçılığın önlenmesine yönelik yapılan çalışmalarda Kapalıçarşı’daki üç işyerine baskın düzenledi. Adreslerde yapılan aramalarda ülkeye kaçak yollardan getirilen ünlü markaların imitasyonları olan 3 milyon TL değerinde bin 539 kol saati ve 67 adet gözlük ele geçirildi. Aynı ay içerisinde yapılan 3 operasyonda da 20 bine yakın yurda kaçak yollarla sokulmuş imitasyon gözlük ve saat yakalandı.



Konu ile ilgili yakalanan 3 şüpheli şahıs hakkında 5607 Sayılı Kanuna Muhalefet suçundan adli işlem başlatıldı.







