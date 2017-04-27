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  1. 27 Nisan 2017 17:11

Kapatılan Zaman yazarları hakkındaki iddianame kabul edildi

Kapatılan Zaman Gazetesi'nin eski yönetici ve yazarlarına yönelik iddianame kabul edildi. 21'i tutuklu 30 şüpheli hakkında 3'er kez ağırlaştırılmış müebbet isteniyor.

Kapatılan Zaman yazarları hakkındaki iddianame kabul edildi
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Kapatılan Zaman Gazetesi’nin eski yönetici ve yazarlarının oluşturduğu 30 şüpheli hakkında hazırlanan iddianame mahkeme tarafından kabul edildi. İddianamede şüpheliler hakkında “15 Temmuz’da başarısızlığa uğrayan darbe girişiminde bulunmak ve ‘FETÖ’ olarak bilinen ‘Fetullah Gülen Terör Örgütü’ üyeliği” suçlamaları yöneltilmişti. Gazetenin darbe çağrışımı yapan yayınların gerçekleştirildiği iddia ediliyordu.

Cumhuriyet Savcısı İsmet Bozkurt tarafından hazırlanan iddianamede, Mümtazer Türköne, Şahin Alpay, Ali Bulaç, Ahmet Metin Sekizkardeş, Ahmet Turan Alkan, Alaattin Güner, Cuma Kaya, Faruk Akkan, Hakan Taşdelen, Hüseyin Belli, Hüseyin Turan, İbrahim Karayeğen, İsmail Küçük, Mehmet Özdemir, Murat Avcıoğlu, Mustafa Ünal, Onur Kutlu, Sedat Yetişkin, Şeref Yılmaz, Yüksel Durgut ve Zafer Özsoy tutuklu, Ahmet İrem, Ali Hüseyinçelebi, Süleyman Sargın, Osman Nuri Arslan, Osman Nuri Öztürk, Lalezer Sarıibrahimoğlu, Nuriye Ural ve Orhan Kemal Cengiz ise tutuksuz olarak yer almıştı.

İddianamede, şüpheliler hakkında “anayasal düzeni, TBMM ve Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevlerini yapmasını engellemeye teşebbüs etme” suçlarından üçer kez ağırlaştırılmış müebbet, “silahlı terör örgütüne üye olma” suçundan da ayrı ayrı 7,5 yıldan 15’er yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edilmişti.

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