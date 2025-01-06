Kar beklerken yalancı bahar geliyor: İstanbullunun kar hasreti devam edecek
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İstanbul'da ocak ayının ikinci haftasında kar yağışı bekleniyordu ancak tahminler değişti. Megakentte hava sıcaklığı 14 dereceye ulaşacak.
Yeni yılı soğuk havayla karşılayan İstanbul'da, ocak ayının ikinci haftası kar yağışı bekleniyordu. Ancak son tahminlere göre İstanbullunun kar hasreti devam edecek.
Türkiye, Cezayir üzerinden gelen ılık havanın etkisi altına giriyor.
Yurt genelinde hava sıcaklıkları mevsim normallerinin 6-7 derece üzerinde seyredecek.
Lodos, yarın daha sert esmeye başlayacak.
Sert esen lodosun da etkisiyle İstanbul’da sıcaklık 14 dereceye ulaşacak.
Uzmanlar, lodosun halsizlik ve yorgunluğa neden olabileceğini belirtti.
İL İL HAVA DURUMU
ÇANAKKALE °C, 6°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, iç kesimleri karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; sabah saatlerinde güney ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.
EDİRNE °C, 4°C
Çok bulutlu
İSTANBUL °C, 9°C
Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu
KIRKLARELİ °C, 3°C
Çok bulutlu, kıyı ilçeleri karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı
A.KARAHİSAR °C, 4°C
Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı
DENİZLİ °C, 8°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, akşam saatlerinden itibaren karla karışık yağmur ve kar yağışlı
İZMİR °C, 10°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, yüksek kesimleri karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; sabah saatlerinde kuzey ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.
MUĞLA °C, 8°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, akşam saatlerinden itibaren iç kesimleri karla karışık yağmur ve yüksekleri kar yağışlı
ADANA °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren sağanak yağışlı
ANTALYA °C, 13°C
Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı, iç ve yüksek kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.
HATAY °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren sağanak yağışlı
MERSİN °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren sağanak yağışlı
ANKARA °C, 7°C
Parçalı ve çok bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 5°C
Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı
KONYA °C, 6°C
Çok bulutlu, karla karışık yağmur ve yüksekleri kar yağışlı
SİVAS °C, 6°C
Çok bulutlu, sabah saatlerinde hafif kar yağışlı
BOLU °C, 5°C
Çok bulutlu
DÜZCE °C, 9°C
Çok bulutlu
SİNOP °C, 10°C
Çok bulutlu, sabah saatlerinde hafif yağmurlu
ZONGULDAK °C, 9°C
Çok bulutlu, sabah saatlerinde hafif yağmurlu
AMASYA °C, 9°C
Çok bulutlu
SAMSUN °C, 11°C
Çok bulutlu, sabah saatlerinde yağmurlu
TOKAT °C, 8°C
Çok bulutlu, sabah saatlerinde yağmur, yüksekleri karla karışık yağmurlu
TRABZON °C, 13°C
Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu
ERZURUM °C, 0°C
Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı
KARS °C, 0°C
Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı
MALATYA °C, 8°C
Çok bulutlu
VAN °C, 4°C
Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı
DİYARBAKIR °C, 6°C
Çok bulutlu, doğu ilçeleri aralıklı yağmurlu
GAZİANTEP °C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu
SİİRT °C, 6°C
Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu
ŞANLIURFA °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu
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