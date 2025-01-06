Kar beklerken yalancı bahar geliyor: İstanbullunun kar hasreti devam edecek

İstanbul'da ocak ayının ikinci haftasında kar yağışı bekleniyordu ancak tahminler değişti. Megakentte hava sıcaklığı 14 dereceye ulaşacak.

Yeni yılı soğuk havayla karşılayan İstanbul'da, ocak ayının ikinci haftası kar yağışı bekleniyordu. Ancak son tahminlere göre İstanbullunun kar hasreti devam edecek.

Türkiye, Cezayir üzerinden gelen ılık havanın etkisi altına giriyor.

Yurt genelinde hava sıcaklıkları mevsim normallerinin 6-7 derece üzerinde seyredecek.

Lodos, yarın daha sert esmeye başlayacak.

Sert esen lodosun da etkisiyle İstanbul’da sıcaklık 14 dereceye ulaşacak.

Uzmanlar, lodosun halsizlik ve yorgunluğa neden olabileceğini belirtti.

İL İL HAVA DURUMU

ÇANAKKALE °C, 6°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, iç kesimleri karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; sabah saatlerinde güney ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

EDİRNE °C, 4°C

Çok bulutlu

İSTANBUL °C, 9°C

Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu

KIRKLARELİ °C, 3°C

Çok bulutlu, kıyı ilçeleri karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı

A.KARAHİSAR °C, 4°C

Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

DENİZLİ °C, 8°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, akşam saatlerinden itibaren karla karışık yağmur ve kar yağışlı

İZMİR °C, 10°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, yüksek kesimleri karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; sabah saatlerinde kuzey ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

MUĞLA °C, 8°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, akşam saatlerinden itibaren iç kesimleri karla karışık yağmur ve yüksekleri kar yağışlı

ADANA °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 13°C

Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı, iç ve yüksek kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

HATAY °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren sağanak yağışlı

MERSİN °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren sağanak yağışlı

ANKARA °C, 7°C

Parçalı ve çok bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 5°C

Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

KONYA °C, 6°C

Çok bulutlu, karla karışık yağmur ve yüksekleri kar yağışlı

SİVAS °C, 6°C

Çok bulutlu, sabah saatlerinde hafif kar yağışlı

BOLU °C, 5°C

Çok bulutlu

DÜZCE °C, 9°C

Çok bulutlu

SİNOP °C, 10°C

Çok bulutlu, sabah saatlerinde hafif yağmurlu

ZONGULDAK °C, 9°C

Çok bulutlu, sabah saatlerinde hafif yağmurlu

AMASYA °C, 9°C

Çok bulutlu

SAMSUN °C, 11°C

Çok bulutlu, sabah saatlerinde yağmurlu

TOKAT °C, 8°C

Çok bulutlu, sabah saatlerinde yağmur, yüksekleri karla karışık yağmurlu

TRABZON °C, 13°C

Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu

ERZURUM °C, 0°C

Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı

KARS °C, 0°C

Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı

MALATYA °C, 8°C

Çok bulutlu

VAN °C, 4°C

Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı

DİYARBAKIR °C, 6°C

Çok bulutlu, doğu ilçeleri aralıklı yağmurlu

GAZİANTEP °C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu

SİİRT °C, 6°C

Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu

ŞANLIURFA °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu