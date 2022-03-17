Kar geliyor! AKOM, Meteoroloji Valilik peş peşe uyardı, uçuşlar iptal!

Soğuk ve yağışlı hava yeniden Türkiye'yi etkisi altına alıyor. İstanbul'da beklenen kar yağışının başlayacağı saat açıklandı, THY çok sayıda uçuşunu iptal etti. Kar yağışı pazartesiye kadar sürecek... İşte haritalarla 5 günlük hava durumu tahminleri...

Geçtiğimiz hafta batıdan gelen ve başta İstanbul olmak üzere pek çok şehri günlerce bembeyaz kar örtüsüyle kaplayan soğuk ve yağışlı hava geri geliyor.

Meteoroloji'nin hava tahmin haritalarına göre bu gece yarısından itibaren başlayacak yağışlı hava için AKOM'dan da bir uyarı yapıldı.

Kar yağışlarına karşı halkı uyaran AKOM’un verilerine göre 18 Mart Cuma günü itibarıyla il genelinde kar yağışları bekleniyor. 19 Mart Cumartesi gecesi itibarıyla kar yağışlarının yoğunlaşması bekleniyor. İstanbul’un yoğun yaşadığı ilçelerde kar kalınlığının 3-7 cm, TEM’in kuzeyinde kalan bölgelerde ise 15-25 cm’e ulaşması öngörülüyor.

İstanbul başta olmak üzere yurdumuzun kuzey bölgeleri tekrardan soğuk ve yağışlı havaların etkisi altına giriyor. AKOM yetkilileri vatandaşı soğuk hava ve kar yağışlarına karşı uyardı. AKOM’a göre bu akşam saatleri itibarıyla İstanbul’da etkili olması beklenen soğuk hava nedeni ile 9 derece civarında seyreden sıcaklıkların hafta sonuna kadar 0 dereceye kadar düşeceği öngörülüyor. Beraberinde 18 Mart Cuma günü sabah saatlerinden itibaren il genelinde kar yağışı geçişlerinin yaşanacağı tahmin ediliyor. İstanbul’da nüfusun büyük bölümünün yaşadığı E-5’in güneyinde kalan ilçelerde 3-7 cm, Boğaz çevresi ile TEM arasında kalan kesimlerde 5-15 cm, TEM’in kuzeyinde kalan bölgelerde 15-25 cm aralığında kar örtüsünün oluşabileceği öngörülüyor.

AKOM yaptığı uyarıda şu ifadelere yer verdi: “Soğuk ve kar yağışlı havanın yeni hafta başına kadar etkili olması beklenirken, kuvvetli rüzgâr ve kar yağışı nedeni ile yaşanacak olumsuzluklara karşı hazırlıklı ve tedbirli olunması, mesai saatleri dışında nöbetçi personel görevlendirilmesi, AKOM tarafından yapılacak uyarılar doğrultusunda yollarda gerekli müdahalenin yapılması önem arz etmektedir.”

Vali Yerlikaya'dan yeni uyarı

Yarın (cuma) başlayacak olan kar yağışına ilişkin uyarı yapan Vali Yerlikaya, şu ifadeleri kullandı:

"Meteoroloji Bölge Müdürlüğünün verilerine göre, 18 Mart Cuma günü (yarın) İstanbul’da aralıklı ve yerel olarak kuvvetli kar sağanakları bekleniyor. Kar yağışlarının cumartesi günü etkisini artırarak devam etmesi öngörülüyor. Dikkatli olalım, tedbiri elden bırakmayalım."

Meteoroloji de uyardı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, İç Ege, Batı ve Orta Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı, Güneydoğu Anadolu'nun kuzey ve batısı ile Hatay, Osmaniye, Kahramanmaraş, Muş ve Bitlis çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, genellikle karla karışık yağmur ve kar, Marmara'nın batısı, Doğu Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu'nun kuzey ve batısında yağmur ve sağanak şeklinde görülmesi, bu gece saatlerinde Trabzon'un doğusu ile Rize ve Artvin çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ riski bulunmaktadır. Kuzey, iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

THY uçuşları iptal etti

Türk Hava Yolları, 18 Mart Cuma günü İstanbul'da beklenen kar yağışı nedeniyle MADKOM kararı gereğince İstanbul Havalimanı kalkış ve varışlı 57 seferini iptal etti. THY'den yapılan açıklamada "Seferi iptal olan yolcularımız uçuş saatine kadar web sitemiz, mobil uygulamamız, +90 850 333 0 849 numaralı çağrı merkezimiz ve bileti satın olmuş oldukları acente üzerinden değişiklik veya iade işlemlerini tamamlayabilirler" denildi.

THY uçuş iptalleri, THY'nin internet sitesi üzerinden sorgulayabilirsiniz. THY'nin sorgulama ekranı için tıklayın.

Meteoroloji'den yapılan hava durumu uyarısı

HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklıklarının yurt genelinde mevsim normallerinin altında seyretmeye devam etmesi bekleniyor.

RÜZGAR: Batı ve iç kesimlerde kuzeyli, Doğu Akdeniz, Güneydoğu Anadolu ve Doğu Anadolu'nun doğusunda güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'da kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; bu gece saatlerinde Trabzon'un doğusu, Rize ve Artvin çevrelerinde kuvvetli olması beklendiğinden ulaşımda aksamalar, su baskını, sel, yüksek kesimlerde buzlanma ve don gibi yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI: Doğu Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsü bulunan eğimli yamaçlarda çığ riski olmasından dolayı meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

BUZLANMA VE DON OLAYI UYARISI: Kuzey, iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgârın; Marmara'da kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi beklendiğinde yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

İŞTE HARİTALARLA 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU TAHMİNLERİ:

















