Kar hava ulaşımını vurdu: Bazı uçak seferleri iptal edildi

Kar hava ulaşımını vurdu: Bazı uçak seferleri iptal edildi
İstanbul'da etkili olan kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle Sabiha Gökçen Havalimanı’nda bugün ve yarın yapılacak uçuşlarda yüzde 15 kapasite azaltımına gidildi. AJet ve Pegasus, bugün ve yarın yapılacak bazı seferlerin iptal edildiğini duyurdu

Meteorolojik Acil Durum Komitesi (MADKOM) toplantısının ardından Sabiha Gökçen Havalimanı Meydan Otoritesi HEAŞ tarafından yapılan açıklamada, "Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yaptığı son değerlendirmelere göre İstanbul genelinde yaşanılan olumsuz meteorolojik koşullar nedeniyle 18 Ocak 2026 ile 19 Ocak 2026 tarihlerinde Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı’nda, gün boyunca uçuş operasyonlarında yüzde 15 oranında kapasite azaltımına gidilecektir. Yolcularımızın uçuşlarına ilişkin güncel bilgileri, ilgili havayolu şirketlerinin resmî internet siteleri ve çağrı merkezleri aracılığıyla takip etmeleri önemle rica olunur" denildi.

AJET VE PEGASUS'TAN SEFER İPTALLERİ

AJet ve Pegasus Havayolları bugün ve yarın Sabiha Gökçen Havalimanı kalkış ve varışlı bazı seferlerin iptal edildiğini duyurdu.

Konuyla ilgili olarak sosyal medya hesabından bir açıklama yapan AJet Basın Müşaviri Mehmet Yeşilkaya, "İstanbul'daki olumsuz hava koşulları nedeni ile Meteorolojik Acil Durum Komitesi'nin uçuşların kısıtlanması kararına istinaden; 18 -19 Ocak tarihlerinde Sabiha Gökçen Havalimanı kalkışlı ve varışlı 38 seferimiz iptal edilmiştir" açıklamasında bulundu.

Pegasus Havayolları'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda ise, "Meteorolojik Acil Durum Komitesinin, beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle uçuş sayısına getirdiği kısıtlama doğrultusunda 18-19 Ocak tarihli seferlerimizde uçuş iptalleri yapılmaktadır. İptal olan seferlerimizle ilgili daha detaylı bilgiye ulaşmak içi flypgs.com'u veya mobil uygulamamızı takip edebilirsiniz" denildi.

 

