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  3. 25 Ekim 2018 19:03

Kar İstanbul'un kapısına dayandı ! İşte son durum...

Bolu Dağı kesimi geçisinde kar yağışı etkisini artırdı. İstanbul'a kadar dayanan kar soğuklarının etkisi ne kadar devam edecek ?

Kar İstanbul'un kapısına dayandı ! İşte son durum...
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Bolu Dağı Düzce kesimi D-100 Karayolu geçişinde kar yağışı etkisini devam ettiriyor. Türkiye genelinde soğuk hava etkisini göstermeye devam ediyor. Peki İstanbul'un kapısına kadar dayanan soğuk hava ne kadar devam edecek?

D-100 Karayolu’nun Bolu Dağı kesiminde kar yağışı başladı. Gece ve sabah etkili olan sağanak, D-100 Karayolu’nun Bolu Dağı kesiminde öğle saatlerinde yerini kara bıraktı.

Kar kalınlığının yer yer 4 santimetreye ulaştığı bölgede, karayolları ekipleri tuzlama çalışması yapıyor.

Abant’ta kar kalınlığı yüksek kesimlerde 10 santimetreye ulaştı.

İSTANBUL'DA HAVA NASIL OLACAK?

İstanbul'da bugün soğuk hava etkisini gösterdi. Yarın ise güneşli bir hava etkili olacak.  Önümüzdeki 5 gün boyunca da güneşli hava etkisini gösterecek.

DON UYARISI YAPILDI

Meteoroloji tarafından, bu gece için İç Ege, Göller Yöresi, İç Anadolu Bölgesi, Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde hafif zirai don uyarısı yapıldı.

İŞTE HARİTALARLA 5 GÜNLÜK HAVA TAHMİNLERİ:

haritalı hava durumu tahmini

haritalı hava durumu tahmini

haritalı hava durumu tahmini

haritalı hava durumu tahmini

haritalı hava durumu tahmini

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