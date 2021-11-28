Kar kapıya dayandı! Yeni haftada hava buz kesecek

Meteoroloji'den alınan tahminlere göre, Antalya ve Isparta çevrelerinde kuvvetli yağış bekleniyor. Yeni haftada ise sıcaklıklar 10 derecenin altına düşecek. İç Anadolu'da çarşamba günü kar yağışı bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Kıyı Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Anadolu’nun güney ve batısı, Güneydoğu Anadolu ile Adana, Osmaniye, Kahramanmaraş, Hatay, Manisa, Uşak, Afyonkarahisar, Giresun, Trabzon, Rize, Gümüşhane, Bayburt, Erzurum ve Ağrı çevreleri ile Konya'nın batı kesimlerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak, Antalya çevrelerinde yer yer gök gürültülü sağanak, Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Erzurum’un yükseklerinde sabah saatlerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması beklenen yağışların, Antalya ve Isparta çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

Hava sıcaklıklarının, Güney Ege ve İç Anadolu'nun batısında 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

Genellikle güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara’nın güneyi, Ege, Batı Akdeniz’in iç kesimleri ile İç Anadolu’nun batısında güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların, Antalya ve Isparta çevrelerinde kuvvetli olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve hortum riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın, Marmara’nın güneyi, Ege, Batı Akdeniz’in iç kesimleri ile İç Anadolu’nun batısında güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı ulaşımda aksamalar, Çatı Uçması gibi dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

ORHAN ŞEN'DEN KAR UYARISI

CNN Türk Meteoroloji Uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, canlı yayında "Yeni haftada hava nasıl olacak?" sorusuna yanıt verdi. İç Anadolu bölgesinde çarşamba günü kar yağışı beklendiğini belirten Şen, "Ankara dahil olmak üzere. Konya, Sivas bu civarlarda kar yağışı başlayacak Çarşamba günü" ifadelerini kullandı.

Prof. Dr. Şen'in açıklamaları şu şekilde:

"Lodos batı bölgelerimizi etkisi altına almış vaziyette. Ege Bölgesi ve Marmara'nın güneyi ve doğusunda İstanbul da dahil olmak üzere etkili. Bunun dışında Antalya'da şiddetli yağmur vardı dün gece, bunun dışında önemli meteorolojik olay yok. Tabi yağış Anadolu'da var bugün ama önemli meteorolojik olay Fırtına, lodostan gelen.

Lodos fırtınasının iki tane önemli şeyi var. Birincisi arkasından yağmur gelir, ikincisi de lodos soba zehirlenmelerine neden olur. Lodoslu havalarda yüksek basınç olur. Dolayısıyla dumanı yukarı çıkartmaz, basar yukardan. Yanan sobada gaz çıkma ihtimali zayıf ama yanan ateşin üzerine kömür atılıyor. Atmayalım. Karbonmonoksit çok tehlikeli bir gaz. Kokusuz, farkına varamıyorsunuz. Lodos batı bölgelerimizde, İstanbul'da etkisini sürdürüyor. Bu akşama kadar da etkisini sürdürecek.

BU GECEDEN İTİBAREN LODOSUN ETKİSİ AZALACAK

Bu geceden itibaren etkisini azaltacak. Çatı altlarında, ağaç altlarında durmayalım. araçlarımızı oraya koyalım. Yarın doğuya doğru gidecek lodos İç Anadolu bölgesinde yarın. Salı günü de en doğuya gidecek ve oradan da çıkacak Türkiye'den. Çünkü rüzgarlar kuzeye dönüyor.

SALI AKŞAMI SICAKLIKLAR 10 DERECENİN ALTINA DÜŞECEK

İstanbul'da sıcaklık bugün 20 dereceyi bile geçebilecek. Ama Salı akşamı ise 10 derecenin de altına düşecek. Dolayısıyla yarından itibaren Trakya'dan yağış başlıyor, öğleden sonra İstanbul'da yağışlar kuvvetli olabilir. Batı Karadeniz ve Marmara'nın hemen hemen tamamında.

ÇARŞAMBA GÜNÜ ANKARA'DA KAR BEKLENİYOR

Sel riski yok ama yine de dikkat etmekte fayda var. Bir Haber daha verelim. O da İç Anadolu bölgesine Çarşamba günü kar geliyor. Salı gecesi ve Çarşamba günü. Kıyılara değil ama İç Anadolu bölgesine Ankara dahil olmak üzere. Konya, Sivas bu civarlarda Kar Yağışı başlayacak Çarşamba günü..."

İŞTE HARİTALARLA 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU TAHMİNLERİ:

















