Kar tatili uzadı: İşte 27 Kasım'da okulların tatil edildiği iller

Kar yağışının etkili olduğu illerde okulların bir gün daha tatil edilmesine karar verildi. İşte 27 Kasım Çarşamba günü eğitime ara verilen iller...

Türkiye genelinde etkili olan soğuk hava ve kar yağışı yaşamı olumsuz etkiledi. Kar yağışı görülen illerde eğitime dün ve bugün ara verildi. Olumsuz hava koşullarının devam etmesi nedeniyle 27 Kasım Çarşamba günü bazı illerde okulların tatil edilmesine karar verildi. Peki yarın hangi illerde okullar tatil olacak?

İşte 27 Kasım Çarşamba günü eğitime ara verilen iller:

KAYSERİ

Kayseri’de olumsuz hava şartları okullar yarın da tatil edildi.



Kayseri Valiliği tarafından yapılan açıklamada, “İlimiz genelinde halen devam etmekte olan kar yağışının etkisini azaltacağı ancak kar yağışının durması ile birlikte hava sıcaklığının hissedilir derecede azalacağı, bunun da buzlanmaya sebebiyet vereceği değerlendirilmektedir. Buzlanmanın meydana getireceği muhtemel olumsuzlukları önlemek amacıyla; taşımalı eğitim, il merkezi ile ilçeler arasındaki kamu çalışanları ve öğrenci hareketliliği de dikkate alınarak il genelindeki, resmi - özel kreşler, anaokulları, ilkokullar, ortaokullar, liseler, mesleki eğitim merkezleri, yaygın eğitim kurumları, olgunlaşma enstitüleri, özel öğretim kursları, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde valiliğimiz kararıyla 27 Kasım 2024 Çarşamba günü bir 1 gün süreyle eğitime ara verilmiştir. Okullarda eğitime ara verilen günde; kreş, anaokulu ve ilkokula çocuğu devam eden kadın personel (sağlık, güvenlik ve 24 saat esasına göre hizmet veren birimlerde çalışan personelin durumu hizmetin gereği olarak ilgili birim amirleri tarafından değerlendirilecektir), malul, engelli, ağır kronik rahatsız ve hamile kamu çalışanları da idari izinli sayılacaktır. Valiliğimizin resmi sitesi, sosyal medya hesapları ve Valimiz Sayın Gökmen Çiçek’in sosyal medya hesapları dışında yayınlanan bilgilere itibar edilmemesini önemle rica ederiz” ifadelerine yer verildi.

ORDU

Ordu'nun bazı ilçelerinde kar nedeniyle yarın eğitime ara verildi.

Valilikten yapılan açıklamada, kentin yüksek kesimlerinde yağışın devam ettiği, don riski ve buzlanma olduğu ifade edildi.

Akkuş, Aybastı, Çaybaşı, Gölköy, Gürgentepe, Kabataş, Mesudiye ilçelerinin tamamında okullarda eğitime yarın için ara verildiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Kumru ilçemizin Yukarıdamlalı, Aşağıdamlalı, Ergentürk, Eskiçokdeğirmen, Güneycik, Erikçeli, Konaklı, Divantürk mahallelerinde bulunan okullarda ve Yunus Emre Özel Eğitim Uygulama Okulu'nda, Ünye ilçemizin Pelitliyatak Mahallesi'ndeki tüm okullarda, Ulubey ilçemizin taşıma merkezli tüm okullarında, resmi ve özel tüm eğitim öğretim kurumlarında 27 Kasım Çarşamba günü 1 gün süreyle eğitim öğretime ara verilmiştir."

Açıklamada, tamamen ve kısmen eğitim öğretime ara verilen ilçelerde engeli olan ve hamile kamu görevlilerinin de aynı gün idari izinli sayılacağı ifade edildi.

SİVAS

Sivas’ta olumsuz hava şartları nedeniyle il genelinde okullar 1 gün daha tatil edildi.

Sivas’ta buzlanma riski nedeniyle, 27 Kasım 2024 Çarşamba günü eğitime bir gün süreyle ara verildi. Sivas Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, kar yağışının durmasıyla hava sıcaklığının ciddi şekilde düşeceği ve buzlanmanın günlük hayatı olumsuz etkileyeceği öngörülüyor. Alınan tedbirler kapsamında il genelindeki resmî ve özel eğitim kurumları, kreşler, anaokulları, ilkokullar, ortaokullar, liseler, mesleki eğitim merkezleri ve özel eğitim kurslarında eğitim yapılamayacak. Ayrıca, kamu kurumlarında çalışan ve kreş veya anaokuluna çocuğu devam eden kadın personel ile malûl, engelli, ağır kronik rahatsızlığı bulunan ve hamile kamu çalışanları idari izinli sayılacak.

BİNGÖL

Bingöl’ün Adaklı, Genç, Kiğı ve Yedisu ilçelerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle okullar yarın tatil edildi. Merkez ve Solhan ilçesinde ise taşımalı eğitime ara verildi.



Bingöl Valiliğinden yapılan açıklamada, “İlimiz genelinde devam eden yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşullarına bağlı olarak buzlanma ve ulaşımda gerçekleşebilecek risk ve tehlikelere karşı tedbir amacıyla, Adaklı, Genç, Kiğı ve Yedisu ilçelerimizde her seviyedeki tüm resmi ve özel okullar ile özel eğitim kurumlarında, il merkezi ve Solhan ilçemizde ise taşımalı eğitim ile okullara erişi sağlanan öğrencilerimiz için 27 Kasım Çarşamba günü 1 gün süreyle eğitim öğretime ara verilmiştir. İl merkezi ve adi geçen ilçelerimizde kamuda çalışan engelli ve hamile personelimiz de ayni gün idari izinli sayılacaktır” denildi.

ERZİNCAN

Erzincan'da il merkezi ile bağlı köy ve beldelerde taşımalı eğitime, Çayırlı ilçesinde ise eğitim-öğretime 1 gün ara verildi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, bölgede kar yağışının hayatı olumsuz etkilediği belirtildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Valiliğimizin kararı ile olumsuz hava koşulları nedeniyle yollarda oluşabilecek buzlanma ve ulaşımda yaşanılabilecek risk ve tehlikelere karşı ilimiz merkez ve merkeze bağlı köy ile beldelerde taşımalı eğitime 27 Kasım 2024 tarihinde 1 gün süreyle ara verilmiştir."

Ayrıca, Çayırlı Kaymakamlığından da yapılan yazılı açıklamada, ilçede etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle buzlanma ve yaşanabilecek olumsuz durumların önüne geçmek amacıyla ilçe genelinde eğitim-öğretime yarın ara verildiği bildirildi.