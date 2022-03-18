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Kar yağışı etkisi artırdı, sokaklar beyaza büründü

Kar yağışı etkisi artırdı, sokaklar beyaza büründü

Düzce’de aralıklarla etkili olan kar yağışı akşam saatlerinde etkisini artırması sonucu sokaklar beyaza büründü.

Düzce’de aralıklarla etkili olan kar yağışı akşam saatlerinde etkisini arttırdı. Yoğun bir şekilde 5 dakika yağan kar sokakları kısa sürede beyaza bürüdü.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan yoğun kar yağışı uyarısının ardından, Düzce’de geçtiğimiz akşam başlayan kar yağışı, aralıklarla devam ediyor. Öğlen saatlerinde etkisini azaltan kar, akşam saatlerinde sokakları kısa sürede beyaza bürüdü. Adeta lapa lapa yağan kar sonrasında sokaklar karla kaplanınca karla mücadele ekipleri sokaklara çıkarak, küreme ve tuzlama çalışması gerçekleştirdi.

Etiketler kar kar yağışı bolu düzce
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