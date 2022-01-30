Kar yağışı etkisini sürdürüyor: Bu yol trafiğe kapatıldı
Yoğun kar yağışı nedeniyle Tokat-Sivas kara yolundaki 1650 rakımlı Çamlıbel Geçidi'nde ulaşım aksıyor.
Kar yağışının etkili olduğu Çemlıbel Geçidi'nde kara yolları ekipleri kar küreme ve tuzlama çalışması yaptı. Çamlıbel Geçidi'nde çok sayıda araç yolda kalırken ekiplerin çalışması sürüyor. Bölgede kar yağışı devam ediyor.
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