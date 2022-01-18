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Kar yağışı fena bastırdı! Bursa-Ankara yolu trafiğe kapandı

Bursa'yı Ankara'ya bağlayan karayolu, yoğun kar yağışı nedeniyle çift yönlü olarak trafiğe kapandı. İstanbul otoyoluna da bağlanan noktada uzun araç kuyrukları oluştu.

Türkiye'nin soğuk havaya teslim olduğu bugünlerde, birçok ilde ekipler kar yağışıyla mücadele ediyor. Bazı illerimizde yoğun kar yağışı nedeniyle okullar tatil edilirken, trafik ise bu durumdan olumsuz etkileniyor.

ÜMİTALAN MEVKİSİNDE YOL TRAFİĞE KAPATILDI
Bursa'yı Ankara'ya bağlayan karayolunun Kestel ilçesi Ümitalan mevkisinde yoğun kar yağışı nedeniyle trafik çift taraflı olarak durduruldu. İstanbul otoyoluna da bağlanan noktada uzun araç trafiği meydana geldi.

BALO DAĞI'NDA TIR GEÇİŞLERİNE İZİN YOK
Öte yandan, D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde, yoğun kar yağışı nedeniyle ağır tonajlı araçların geçişine müsaade edilmiyor. Trafik ekipleri, Bolu Dağı'nın Elmalık ve Kaynaşlı mevkisinde, kar yağışı ve buzlanma nedeniyle yolun ulaşıma kapanmaması için kontrol noktası oluşturdu. Ekipler tarafından yapılan kontrollerde, ağır tonajlı tırların İstanbul ve Ankara istikametlerine gidişlerine izin verilmiyor. Ağır tonajlı tırlar ve kamyonlar, yol güzergahlarında bulunan park alanlarına yönlendiriliyor. Karayolları ekipleri, kar kalınlığının 50 santimetreye ulaştığı bölgede karla mücadele çalışması yürütüyor.

DOĞU DA KARA TESLİM OLDU
Van, Muş, Hakkari ve Bitlis'te de olumsuz hava koşulları nedeniyle 201 yerleşim biriminin yolu kapandı. Karla mücadele ekipleri, kapalı yolların açılması, cadde ve kaldırımlarda biriken karların temizlenmesi için çalışmalarını sürdürüyor.

Etiketler bursa ankara karayolu yoğun kar yağışı
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