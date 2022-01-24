Kar yağışı ne kadar sürecek ?Meteoroloji il il uyardı!

Tüm Türkiye'yi etkisi altına alan soğuk ve kar yağışı bu haftada devam edecek. İşte Meteoroloji'nin haritalarla 5 günlük hava durumu tahminleri...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın Doğusu, Batı Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Kırklareli, Afyonkarahisar, Kahramanmaraş, Osmaniye, Hatay, Denizli, Muğla çevreleri ve Tekirdağ'ın doğu kesimlerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Osmaniye ile Hatay kıyılarında yağmur ve sağanak, Hatay'ın yüksek kesimleri ve Muğla'nın, Antalya'nın ve Doğu Karadeniz'in kıyı kesiminde karla karışık yağmur ve yer yer kar, yağış alan diğer yerlerde kar şeklinde görülecek yağışların ; İstanbul'un kuzey ve batısı ile boğaz çevresi, Kocaeli ve Sakarya'nın kuzey kesimleri, Balıkesir ve Bursa'nın Marmara'ya bakan kıyı ilçeleri, Antalya'nın doğusunun iç ve yükseklerinde, Konya, Karaman, Adıyaman, Malatya, Elazığ, Tunceli, Erzincan ve Bingöl çevreleri ile Diyarbakır'ın kuzeyinde kuvvetli ve yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır. Kuzey, iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayının görüleceği tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI: Ülkemizin kuzeybatısı ile güneydoğu kesimlerde mevsim normallerinin 4-6 derece altında, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında olacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Kuzeybatı kesimlerde kuzeyli, diğer yerlerde güneyli yönlerden hafif, yer yer orta kuvvette, Marmara ve Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzeyinde güney yönlerden kuvvetli ve zaman zaman kısa süreli fırtına (40-70 km/sa, hamleli 90 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

KUVVETLİ VE YOĞUN KAR UYARISI: Yağışların; İstanbul'un kuzey ve batısı ile boğaz çevresi, Kocaeli ve Sakarya'nın kuzey kesimleri, Balıkesir ve Bursa'nın Marmara'ya bakan kıyı ilçeleri, Antalya'nın doğusunun iç ve yüksek kesimleri ile Konya, Karaman, Adıyaman, Malatya, Elazığ, Tunceli, Erzincan ve Bingöl çevreleri ile Diyarbakır'ın kuzeyinde kuvvetli ve yer yer yoğun kar şeklinde olması beklendiğinden ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don olayı, tipi şeklinde kar yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

KUVVETLİ RÜZGÂR UYARISI: Rüzgarın Marmara ve Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzeyinde güneyli yönlerden kuvvetli ve zaman zaman kısa süreli fırtına (40-70 km/sa, hamleli 90 km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden ağaç ve direk devrilmesi ile çatı uçması gibi yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI: Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunduğundan vatandaşların ve ilgililerin dikkatli ve tedbirli olması gerekmektedir.

İSTANBUL İÇİN YOĞUN KAR, FIRTINA, BUZLANMA VE DON OLAYI UYARISI:

İstanbul'da halen aralıklarla devam eden kar yağışlarının il genelinde etkisini sürdüreceği tahmin ediliyor. Rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu (poyraz) yönlerden kuvvetli ve zaman zaman kısa süreli fırtına (40-70 km/saat hamleli 90 km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden, İstanbul'un kuzey ve batı kesimleri ile boğaz çevresinde YOĞUN OLMAK ÜZERE deniz etkili kar yağışlarının aralıklarla kentte etkisini sürdürmesi bekleniyor. Özellikle köprü ve viyadükler başta olmak üzere il genelinde gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayının görüleceği tahmin ediliyor. İstanbul Boğazı'nın Karadeniz'e bakan girişi ve boğaz hattı boyunca, deniz ulaşımı bakımından görüş mesafesinde azalma ve fırtına nedeniyle ulaşımda aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA: Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin doğusu ile Kırklareli ve Tekirdağ'ın doğu kesimlerinin aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; İstanbul'un kuzey ve batısı ile boğaz çevresi, Kocaeli ve Sakarya'nın kuzey kesimleri, Balıkesir ve Bursa'nın Marmara'ya bakan kıyı ilçelerinde kuvvetli ve yer yer yoğun kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu (Poyraz) yönlerden kuvvetli ve zaman zaman kısa süreli fırtına (40 ila 70 km/saat hamleli 90 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayının görüleceği tahmin ediliyor.

EGE: Parçalı ve çok bulutlu, Muğla kıyılarının öğleden sonra yağmur ve yer yer karla karışık yağmurlu, gece saatlerinden sonra hafif kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu (Poyraz) yönlerden kuvvetli ve zaman zaman kısa süreli fırtına (40 ila 70 km/saat hamleli 90 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor. İç kesimlerinde kuvvetli buzlanma ve don olayı bekleniyor.

AKDENİZ: Parçalı ve çok bulutlu, Osmaniye ve Hatay çevrelerinin yağmur ve sağanak, yükseklerinin karla karışık yağmur ve kar, Kahramanmaraş çevrelerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Akşam ve gece saatlerinden sonra Antalya'nın kıyı kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar, doğusunun iç kesimlerinin yoğun kar, 70-100 metre üzeri rakımlı yerlerinin kar yağışlı, Isparta çevrelerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde, kıyı kesimlerinde hafif, iç ve yüksek kesimlerinde kuvvetli buzlanma ve don olayı bekleniyor.

İÇ ANADOLU: Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların gece saatlerinden sonra Konya-Karaman çevrelerinde yoğun kar yağışı şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Bölge genelinde kuvvetli buzlanma ve don olayı bekleniyor.

BATI KARADENİZ: Çok bulutlu ve öğle saatlerine kadar bölge genelinin, periyot boyunca da kıyı kesimlerinin aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde kuvvetli buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor.

ORTA ve DOĞU KARADENİZ: Çok bulutlu ve bölge genelinin aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, doğusunun iç kesimlerinde güney yönlerden kuvvetli ve zaman zaman kısa süreli fırtına (40-70 km/saat hamleli 90 km/sa) şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç ve yüksek kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

DOĞU ANADOLU: Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların akşam saatlerine kadar Malatya, Elazığ, Tunceli, Bingöl ve Erzincan çevrelerinde yoğun kar şeklinde olması bekleniyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Bölge genelinde dik yamaçlarda çığ tehlikesi bulunmaktadır. Rüzgarın; Doğu Anadolu'nun kuzeyinde güney yönlerden kuvvetli ve zaman zaman kısa süreli fırtına (40-70 km/saat, hamleli 90 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

GÜNEYDOĞU ANADOLU: Çok bulutlu ve bölge genelinin aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Adıyaman çevreleri ile Diyarbakır'ın kuzeyinde yoğun kar şeklinde olması bekleniyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.

İŞTE HARİTALARLA 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU TAHMİNLERİ:

















