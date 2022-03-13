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Kar yağışı sonrası İstanbul için bir uyarı daha: Vali Yerliakaya saat verdi

Kar yağışı sonrası İstanbul için bir uyarı daha: Vali Yerliakaya saat verdi

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, saat 12.00 ile 15.00 arasında Anadolu Yakası ve Boğaz çevresinde kar yağışının etkili olacağı uyarısında bulundu.

Megakentte gece saatlerinde şiddetini artıran kar yağışı sabahtan itibaren de aralıklarla yağmaya devam etti. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, kişisel Twitter hesabında yaptığı paylaşımda, bugüne dair beklentileriyle ilgili bilgi verdi.

Yerlikaya, "Meteoroloji Bölge Müdürlüğünün verilerine göre 12.00-15.00 Anadolu Yakası ve Boğaz çevresi kar yağışlı, 15.00-18.00 Anadolu Yakası'nın doğu kesimleri hafif kar yağışlı, 18.00-21.00 il geneli parçalı ve az bulutlu geçecek" ifadesini kullandı.

Etiketler istanbul kar uyarı
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