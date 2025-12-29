  1. Anasayfa
Kar yağışı ulaşımı felç etti: Gerede-Karabük yolu trafiğe kapatıldı

Kar yağışı ulaşımı felç etti: Gerede-Karabük yolu trafiğe kapatıldı
Yoğun kar yağışı ulaşımı durma noktasına getirdi. Ulaştırma ve Altayapı Bakanlığı, Bolu Gerede-Karabük il sınırı arasındaki bölünmüş yolun çift yönlü olarak ulaşıma kapatıldığını duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "D-100 Devlet Yolu’nun Gerede-Karabük il sınırı arasındaki bölünmüş yolun her iki tarafı, yoğun kar yağışı ve kış şartlarına uygun donanıma sahip olmayan ağır taşıtların makaslaması nedeniyle geçici olarak trafiğe kapatılmıştır. Anadolu Otoyolu’nun Gerede çıkışından devlet yoluna katılım sağlanamamaktadır. Karayolları Genel Müdürlüğümüz, yolun tekrar ulaşıma açılması için çalışmalarına devam etmektedir. Anadolu Otoyolu üzerinden gelip Kastamonu ve Sinop yönüne devam edecek sürücülerimiz Ankara-Çankırı güzergahı; Samsun yönüne devam edecek sürücülerimiz Ankara-Kırıkkale güzergahı üzerinden erişim sağlayabilmektedir. Sürücülerimizin dikkatli olmaları ve yol durumu hakkında yapılan resmi uyarıları takip etmeleri önem taşımaktadır" denildi. 

 

 

