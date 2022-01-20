Kar yağışı ve soğuk hava ne kadar daha devam edecek ?

Meteorooji'den alınan son bilgilere göre soğuk havalar etkisini devam ettirecek. Hafta sonundan itibaren kar yağışı doğu illerimizi olduğu kadar batı illerimizde de görülecek. İstanbul'da da kar bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu, Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile Sinop, Ağrı ve Iğdır çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı, gece saatlerinden itibaren İzmir, Aydın, Muğla çevreleri ile Manisa'nın güney kesimlerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; gece saatlerinden sonra Aydın'ın kıyı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır. Kuzey, iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor. Rüzgar'ın Doğu Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun güneydoğusu ile Doğu Anadolu'nun batısında kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/ sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI: Batı kesimlerinde 2 ila 5 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı, genellikle mevsim normalleri altında, Marmara'da mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle batı ve kuzeybatı, kuzey kesimleri ile iç ve batı kesimlerde batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Doğu Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun güneydoğusu ile Doğu Anadolu'nun batısında kuvvetli (40-60 km/sa ) olarak eseceği tahmin ediliyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların, Gece saatlerinden sonra Aydın'ın kıyı kesimlerinde kuvvetli (21-50 kg/m2) sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

KUVVETLİ RÜZGÂR UYARISI: Rüzgârın, Doğu Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun güneydoğusu ile Doğu Anadolu'nun batısında kuzeyli, yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi beklendiğinden ağaç ve direk devrilmesi ile çatı uçması gibi yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

ZİRAİ DON UYARISI: Ege ve Akdeniz bölgelerinde kıyılarda hafif, iç kesimlerinde orta kuvvette, yükseklerinde kuvvetli zirai don olayı beklendiğinden çiftçilerimizin ve ilgililerin dikkatli ve tedbirli olması gerekmektedir.

ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI: Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunduğundan vatandaşların ve ilgililerin dikkatli ve tedbirli olması gerekmektedir.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA: Parçalı ve az bulutlu gece saatlerinden sonra bölge genelinin çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.

EGE: Parçalı ve az bulutlu, zamanla kıyıları ile gece saatlerinden sonra bölge genelinin çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren İzmir, Aydın ve Muğla çevreleri ile Manisa'nın güney kesimlerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların gece saatlerinden sonra Aydın'ın kıyı kesimlerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor. Sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.

AKDENİZ: Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, Doğu Akdeniz'in iç kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli, (40-60 Km / sa) olarak esmesi bekleniyor. Bölgenin, kıyılarında hafif, iç kesimlerinde orta kuvvette, yükseklerinde kuvvetli zirai don olayı görüleceği tahmin ediliyor.

İÇ ANADOLU: Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.

BATI KARADENİZ: Parçalı ve az bulutlu doğusu parçalı çok bulutlu, Sinop çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.

ORTA ve DOĞU KARADENİZ: Çok bulutlu, Orta Karadeniz kıyıları ile Doğu Karadeniz'in karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

DOĞU ANADOLU: Çok bulutlu, güneydoğusu ile Ağrı ve Iğdır çevrelerinin aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Rüzgarın, bölgenin batısında kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor. Bölge genelinde dik yamaçlarda çığ tehlikesi bulunmaktadır.

GÜNEYDOĞU ANADOLU: Parçalı ve çok bulutlu, doğusunun kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.

İŞTE HARİTALARLA 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU TAHMİNLERİ:

















