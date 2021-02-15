Kar yağışından sonra fırtına uyarısı! Meteoroloji saat verdi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan uyarıda, "Marmara bölgesinde rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli yer yer kuvvetli fırtına (60-80 Km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Meydana gelmesi muhtemel ulaşımda aksamalar, ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" dedi.

Yapılan uyarıda fırtınanın akşam saatlerinde başlayıp yarın saat 18.00'da kadar devam edeceği kaydedildi.



KAR YAĞIŞI NE KADAR SÜRECEK ?

Yeni haftanın ilk gününde yayınlanan rapora göre, İstanbul dahil olmak üzere yoğun kar yağışı etkisini göstermeye devam ediyor.

MGM'den gelen son uyarıda kar yağışının hafta boyunca etkili olacağı tahmin edilirken kuvvetli buzlanma ve don nedeniyle meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli, tedbirli olunması istendi.

İstanbul'da kuvvetli ve yer yer yoğun kar yağışı nedeniyle kar kalınlığının kıyılarda 5-15 cm, yüksek kesimlerde ise 20-30 cm'lik beyaz örtü bırakacağı açıklandı.

Tekirdağ, Çanakkale, Kocaeli gibi birçok ilde etkisini gösteren kar yağışının 6 gün boyunca belirli kesimlerde etkisini sürdürmesi beklenirken Çarşamba günü ise neredeyse tüm yurtta kar yağışının beklendiği Meteorolojik tahminler arasında bulunuyor. Öte yandan uzun vadeli hava durumu tahminlerine göre; İstanbul'da yağışların Perşembe gününe kadar devam edeceği bildirildi.

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun batısı, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları ile Erzincan, Tunceli, Elazığ ve Bingöl çevrelerinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların genellikle karla karışık yağmur ve kar, Güney Ege kıyıları, Batı Akdeniz kıyılarında yağmur ve sağanak şeklinde olması bekleniyor. Yağışların Marmara'nın güney ve doğusu, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Batı Karadeniz ile Kütahya, Uşak, Afyon ve Çorum çevrelerinde yoğun kar, İzmir, Manisa, Aydın kıyıları ile Antalya'nın doğusunda kuvvetli yağmur ve sağanak şeklinde olacağı tahmin ediliyor.İç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunda çığ oluşma tehlikesi bulunmaktadır.

YOĞUN KAR YAĞIŞI UYARISI

Marmara'nın doğusu, Orta Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz ile İstanbul, Kütahya ve Afyon çevrelerinde yoğun kar(kıyılarda 5 ila 15 cm, iç kesimlerde 15-20, yüksek kesimlerde 20-30 cm) şeklinde olacağı tahmin edildiğinden kar yağışının meydana getireceği buzlanma ve don olayı ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Yağışların Orta Akdeniz kıyılarında kuvvetli yağmur ve sağanak şeklinde (21-50 kg/m2) olması beklendiğinden sel, su baskını, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

Rüzgarın; Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde güneyli, Marmara'nın kuzeyinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa), Marmara'nın güneyi ile Kuzey Ege kıyılarında yer yer fırtına (50-90 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

ÇIĞ UYARISI

Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda yüksek kar örtüsü bulunan dik yamaçlarda çığ oluşma riski bulunduğundan, meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.



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