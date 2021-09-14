Kara çarşafla İstiklal Marşı ikiye böldü

Amasya’nın Merzifon ilçesinde bulunan Kız İmam Hatip Lisesi’nde İstiklal Marşı’nın kara çarşaflı bir öğretmen tarafından okunması farklı yorumları da beraberinde getirdi.

Merzifon ilçesinde 413 öğrencinin eğitim gördüğü Şehit Ahmet Özsoy Anadolu Kız İmam Hatip Lisesi’nde dün sabah saatlerinde yapılan bayrak töreni bazı öğrenci ve velilerin tepkisine neden oldu.

Tören nedeniyle sıraya giren öğrenciler, İstiklal Marşı’nı okumak için anons edilen öğretmenin okul önüne çıkmasıyla şaşkınlık yaşadı. Kara çarşafı ile sahneye çıkan öğretmen İstiklal Marşı’nı okuturken, duruma tepki gösteren bazı veliler ilginç görüntüleri cep telefonuyla kaydetti.

Okulun tanıtım sayfasında “Biz Merzifon Şehit Ahmet Özsoy Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi olarak; asrın ihtiyaçlarını müdrik, Doğu’yu ve Batı’yı bilen münevver, aydın desinler diye dinden taviz vermeyen, dindar desinler diye de dinden taviz vermeyen, tavizsiz fakat müsamahakâr bir gençlik” yetiştirmek hedefi yer alması ise dikkat çekti.