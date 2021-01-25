Kara doyamayanlara müjde! Kar İstanbul'a geri dönüyor

Yurdun batı ve iç kesimlerinde şiddetli lodosla birlikte çatı uçması ve soba zehirlenmesi riski sürüyor. Çarşamba günü, Romanya'dan yeni bir soğuk hava dalgası yurda giriş yapacak.

Bugün beş büyük kentte sağanak geçişleri var. Bu kentlerde lodos olumsuzluk yaratabilir. Özellikle İstanbul, İzmir ve Bursa'da fırtına hızına çıkacak.

Marmara, Ege, Batı Akdeniz, Batı Karadeniz'in batısı ile Eskişehir, Çankırı Ankara, Yozgat ve Kastamonu çevrelerinin sağanak geçişli olması beklenirken Ege ve Batı Akdeniz kıyı kesimlerinin yer yer gök gürültülü sağanak yağış görülecek.

Yurdun kuzey ve batı kesimlerini ise parçalı, yer yer çok bulutlu olacağı tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü; İzmir, Aydın, Manisa, Muğla, Balıkesir’in batısı ve Çanakkale çevrelerinde kuvvetli, Antalya’nın doğusunda çok kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğini belirterek ulaşımda aksamalar, su baskını gibi olumsuzluklara karşı uyarıda bulundu.

Meteoroloji tarafından paylaşılan günlük hava durumu tahminine ise şu şekilde yer verildi:

BÖLGE BÖLGE SON DURUM

Marmara Bölgesi haftaya sağanak yağmurlu başladı. Bölgede sıcaklık lodosun etkisi yüksek seyredecek. Şiddetli lodos deniz ulaşımında aksatabilir. Çarşamba bölgeye yeniden kar geliyor ancak bu defa hafif yağacak.

İç Anadolu'da da lodos kuvvetleniyor. Çarşamba saatteki hızı 100 km'yi bulabilir. Tedbirli olmalı. Çarşamba gecesi ve perşembe kar yağacak.

EGE'DE SICAKLIKLAR BİRDEN DÜŞECEK

Ege'de şiddetli lodosla gelen sağanaklar 3 gün sürecek. Çarşamba hava 7-8 derece birden soğuyor.

Akdeniz ve Güneydoğu parçalı bulutlu; Adana 16, Gaziantep 10 derece. Çarşamba akşamı Akdeniz'de şiddetli yağmur bekleniyor.

Karadeniz'de Zonguldak, Bolu, Kastamonu boyunca yağmur var. Samsun-Rize boyunca hava parçalı bulutlu ve ılık, 16 derece.

Doğu Anadolu'da sis ve don sürüyor.

Erzurum -1, Malatya 5 derece. Gece kars -20 derece.

İŞTE HARİTALARLA 5 GÜNLÜK HAVA TAHMİNLERİ:

















