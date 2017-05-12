Kara Havacılık Komutanlığı iddianamesinde ses kayıtları ortaya çıktı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ’nün 15 Temmuz’daki darbe girişimi sırasında Kara Havacılık Komutanlığında meydana gelen eylemlere ilişkin 155 şüpheli hakkında hazırlanan iddianamede, darbecilerin ses kayıtlarına da yer verildi.



Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin soruşturmalar devam ediyor. Bu kapsamda Kara Havacılık Komutanlığında darbe girişimi sırasında meydana gelen olaylara ilişkin 155 şüpheli hakkında iddianame hazırlanarak mahkemeye gönderildi. İddianamede, darbecilerin birbirleriyle konuşmalarının ses kayıtlarına yer verilirken, 13 adet klasör içinde toplam 5 bin 502 adet ses dosyasının bulunduğu kaydedildi.



Darbe girişiminin merkezi olan Akıncı Üssü ile temasta ’Yurtta Sulh’un deklare edileceği darbeciler arasındaki telsiz konuşmalarına yansıdı. Darbeciler arasında geçen konuşmalarda, acil olarak karargaha çağrıldıkları görüldü. Ayrıca, Genelkurmay Komutanlığı tarafından getirilen uçuş yasağına ilişkin konuşmalar ve MİT’in ateş altına alınması için helikopter takviyesi istemeleri de darbecilerin ses kayıtlarına yansıdı.

Ses dosyaları

İddianamede pilotlarla kule arasında yer alan ses dosyalarında, "vurun polis aracıysa vurun", "hepsi mavi araç, ambulanslar falan var", "ateş edin", "Polis arabalarını vuruyorum", "Polisleri vur polisleri evet" konuşmalarına yer verildi. 15.07.2016 tarih saat 23:25’deki telsiz konuşmasına ilişkin olduğu anlaşılan, ses dosyası içerisindeki kayıt:

1. Ses---Rafet, Nero, (….) geliyor mu sesim?

2. Ses--- Nero dinliyorum devam

1. Ses---İçerde bizim bir tane S70 var, birde yuk arıda sen olacaksın başka trafiği Genelk urmay’a yaklaştırmayacaksın

2. Ses---Bir S70 ile biz varız tamam anladım.

1. Ses---S 70 yerde yerde

2. Ses---Yerde anlaşıldı

3. Ses--- Neron Sado

1. ses--- Sado devam

3. Ses---Spor okuluna doğru devam ediyoruz biz

1. Ses---Anlaşıldı abi, bizde şeye devam ediyoruz şu anda Cumhurbaşkanlığının üzerindeyiz, Güvercinliğe devam ediyoruz.

1. Ses---Rafetle görüş Mitle şeyi koordine et abi, Mitle Genelkurmayı kontrol et Mite (…)

4. ses ----spor okuluna yaklaşan….Genel kurmayın üzerinde…… , …1200 fitte…

3. Ses---Spor okuluna devam ediyorum. Üzerinde mavi lamba olan ne varsa vuracağız.

2. Ses---Anlaşılmadı

4. Ses---Dostum Sado çabuk ol spor okulundaki ee(…)

2. Ses--- Hoca aşağıda bir sürü araç var, aşağıda bir sürü araç var. Aşağıda bir sürü mavi lambalı araç var hocam

4. Ses---Vurun onları o zaman ee ş eyse vurun, dostum vurun polis aracıysa vurun

3. Ses--- Gost gost o mavi araçları vurun diyo neron

2. Ses--- ya burada hepsi mavi araç bunların hepsi mavi araç, ambulanslar falan var. Hepsi mavi araç, ambulanslar var burada

4. Ses--- (….) ateş edin

2. Ses--- Hepsi ambulans, hepsi ambulans

3. Ses--- Neron, sado hepsi ambulansmış

4. Ses--- Atış yapın bi tane

2. Ses--- Polis arabalarını vuruyorum doğru mu?

3. ses--- Polisleri vur polisleri evet.