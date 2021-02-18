Kara, kışa veda edin! Bahar geri geliyor... İşte 5 günlük hava tahminleri

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Marmara, Batı Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile Kütahya, Eskişehir, Ankara, Çankırı, Bingöl çevreleri, İzmir'in kuzey ve batı kesimleri ve Şanlıurfa'nın doğu ilçelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Güneydoğu Anadolu ile Kuzey Ege kıyılarında yağmur ve sağanak, diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olmak üzere sabah saatlerinde Hakkeri ve Şırnak'ın yükseklerinde, gece saatlerinden itibaren Zonguldak, Bartın ve Kastamonu'nun yükseklerinde yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor. Marmara bölgesi ile ülkemizin iç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunda çığ oluşma riski bulunmaktadır.

Sıcaklıkların yurdun batı kesimlerinde 1 ila 3 derece artacağı, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda 4 ila 8 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

İSTANBUL'A 9 AYLIK SU

Yağışsız geçen bir dönemden sonra yoğun kar yağışları Türkiye’nin dört bir yanında barajları doldururken, İstanbul’a da cansuyu oldu. İstanbullular dün yeniden karlı bir güne uyanırken baraj doluluk oranları yüzde 48’e yükseldi. Barajlardaki suyun en az 9 ay yeteceği belirtiliyor.

KARDAN SONRA YAĞMUR

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, kar yağışının ardından havaların düzeleceğini, cumartesi gününden itibaren yağışların etkisini kaybedeceğini açıkladı. Meteoroloji’den Hürriyet’e verilen bilgiye göre bugün yurdun kuzey ve doğu kesimleri bulutlu, Marmara, Batı Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu’nun doğusu ile Kütahya, Eskişehir, Rize’nin iç kesimleri, Artvin ve çevresinde karla karışık yağmur ve kar etkili olacak. İstanbul çevreleriyle İzmir’in kuzey ve batı kesimleri yağmurlu. İstanbul ve çevresi yarın da yağmurlu.

YOĞUN KAR YAĞIŞI UYARISI

Yağışların, bu sabah saatlerinde Hakkari ve Şırnak'ın yüksek kesimleri ile gece saatlerinden itibaren Zonguldak, Bartın ve Kastamonu'nun yüksek kesimlerinde yoğun kar şeklinde görüleceği tahmin edildiğinden meydana gelebilecek buzlanma ve don olayı ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

Rüzgarın bu sabah saatlerinde kuzeyli yönlerden Akdeniz ve İç Anadolu'nun güneyinde kuvvetli ve fırtına (60-80 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

ÇIĞ UYARISI

Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun güneydoğusunda yüksek kar örtüsü bulunan dik yamaçlarda çığ oluşma riski bulunduğundan, meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

ZİRAİ DON UYARISI

Yurdumuzun kıyı kesimlerinde hafif, iç kesimlerinde orta, yer yer kuvvetli zirai don hadisesi beklendiğinden başta üreticilerimiz olmak üzere ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir.

İŞTE HARİTALARLA 5 GÜNLÜK HAVA TAHMİNLERİ:

















