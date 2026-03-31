Kara para soruşturmasında flaş gelişme: Kenan Tekdağ tahliye edildi

Can Holding'e yönelik soruşturma kapsamında tutuklanan Kenan Tektağ tahliye edildi.

Can Holding bünyesinde faaliyet gösteren şirketler üzerinden suç işlemek amacıyla örgüt kurulması iddiasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında tutuklu bulunan Kenan Tektağ'ın tahliyesine karar verildi.

Ne olmuştu?

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında, Eylül 2025'te düğmeye basıldı. "Suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "kara para aklama" ve "vergi usul kanununa muhalefet" suçlamalarıyla holding binasına ve yöneticilerin ikametlerine eş zamanlı baskınlar düzenlendi. İlk etapta holdingin tepe isimleri ve finans sorumluları gözaltına alınmıştı.

Can Yayın Holding Yönetim Kurulu Başkanı Kenan Tekdağ, 21 Ekim 2025'te tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.