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Kara pazartesinin gölgesinde Dolar, Euro ve altın zirveye tırmandı

Kara pazartesinin gölgesinde Dolar, Euro ve altın zirveye tırmandı
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Yeni haftaya bir yandan küresel piyasalardaki kara Pazartesi etkisiyle diğer yandan da açıklanan Temmuz ayı enflasyon verileriyle başlayan piyasalarda, başta Dolar, Euro ve altın olmak üzere hem dövizin hem de değerli metallerin Türk Lirası karşısındaki rekor seviyelerdeki seyri tüm hızıyla sürüyor.

Küresel piyasalardaki kara pazartesinin gölgesinde yeni haftaya Türk Lirası karşısında yeni rekor seviyeleri ile başlayan döviz ve değerli metallerde yüksek uçuş devam ediyor.

Dün bir yandan küresel piyasalardaki kriz, diğer yandan da Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan yılın 7'nci enflasyon verileriyle çalkalanan piyasalarda bugün de döviz ve değerli metaller zirvedeki seyrini sürdürüyor.

Dolar, Euro, Sterlin ve Japon Yeni

Dolar 33,30 TL'den, Euro 36,53 TL'den, Sterlin 42,56 TL'den, Japon Yeni ise 22,88 TL'den işlem görüyor.

Dünkü kapanışta Dolar 33,41 TL'den, Euro 36,73 TL'den, Sterlin 42,72 TL'den, Japon Yeni ise 23,38 TL'den işlem görmüştü.

Ons altın, gram altın, çeyrek altın ve gümüş

Ons altın 2 bin 410 Dolar'dan, Gram altın 2 bin 583 TL'den, Çeyrek altın 4 bin 296 TL'den, Cumhuriyet altını 17 bin 661 TL'den, Gümüş ise 29,18 TL'den fiyatlanıyor.

Dünkü kapanışta Ons altın 2 bin 408 Dolar'dan, Gram altın 2 bin 573 TL'den, Çeyrek altın 4 bin 286 TL'den, Cumhuriyet altını 17 bin 655 TL'den, Gümüş ise 29,12 TL'den fiyatlanmıştı.

Bitcoin ve Ethereum'da son durum

Yeni haftaya son yılların en büyük düşüşüyle giren kripto para piyasalarındaki çalkantılı seyir devam ediyor.

Bitcoin 55 bin 798 Dolar'dan, Ethereum ise 2 bin 515 Dolar'dan işlem görüyor.

Brent petrol fiyatları

Brent petrol ve döviz kurundaki dalgalanma nedeniyle akaryakıt fiyatları bir aşağıya bir yukarı hareket etmeye devam ediyor. 

Brent petrolün varil fiyatı da 77,09 Dolar'dan işlem görüyor.

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