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  3. 03 Mart 2020 17:38

Karabük-Zonguldak yolunda heyelan

Karabük-Zonguldak Karayolu'nda heyelan meydana geldi. Heyelanda yaralanan olmazken yolu açma çabaları sonrası yol tek şeritten ulaşıma açıldı.

Karabük-Zonguldak yolunda heyelan
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Karabük-Zonguldak Karayolu'nda heyelan meydana geldi. Yola düşen kaya parçaları iş makineleriyle kaldırılırken, yol tek şeritten ulaşıma açıldı.

Öğle saatlerinde, Karabük-Zonguldak yolunun Pirinçlik mevkisinde heyelan meydana geldi. Heyelan nedeniyle yola düşen kaya parçaları, Karabük- Zonguldak Karayolu'nun ulaşıma kapanmasına neden oldu. Bölgeye gelen Karayolları ekipleri, yola düşen toprak yığını ve kaya parçalarını iş makineleriyle yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından kaldırabildi. Bir şerit ulaşıma açılırken, trafik ekipleri kontrollü olarak araçların geçişine izin verdi.

Yolda bulunan toprak ve kayaların kaldırılması için çalışmalar devam ediyor.

DHA

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