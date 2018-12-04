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  3. 04 Aralık 2018 23:04

Karabük'te kimyasal gaz paniği: 15 kişi etkilendi

Karabük'te bir varilden çevreye yayılan kimyasal gaz paniğe neden oldu.

Karabük'te kimyasal gaz paniği: 15 kişi etkilendi
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Karabük’ün Yenice ilçesinde sanayide kapalı bir varilden çevreye yayılan kimyasal gaz paniğe neden oldu. Gazdan etkilenen 15 kişi tedbir amaçlı hastanede gözlem altına alındı.

Edinilen bilgiye göre olay, Yenice Sanayi Sitesinde bir vatandaş Devrek'te bir hurdalıktan alınan kapalı varili su tankı yapılması için sanayide kaynak işiyle uğraşan Şeref Alaz'a getirdi. Burada kesilen varilden sızan ağır kimyasal koku çevreye yayılınca durum polis ekiplerine ve itfaiyeye bildirildi.

Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alarak sanayi içersindeki dükkanları tahliye ederek, AFAD ekiplerine bilgi verdi. Kısa sürede ilçeye gelen AFAD ekipleri özel koruyucu elbise giyerek varilde ölçüm yaptı. AFAD ekipleri tarafından yapılan ölçümlerde varilden sızan gazın yüksek oranda karabonmonoksit ve sülfürik asit olduğunu belirledi. Varilden sızan gazın zehirli olduğunun tespit edilmesi üzerine varilin toprakla örtülerek imha edileceği öğrenildi.

Öte yandan varile temas eden ve gaza maruz kalan 15 kişi tedbir amaçlı Yenice Devlet Hastanesine kaldırılarak gözlem altına alındı.
Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

İHA

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