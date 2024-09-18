Karabük'te sis hayatı olumsuz etkiledi

Karabük'ün Eflani ilçesinde sabah saatlerinde yoğun sis etkili oldu. Özellikle yüksek bölgelerde görüş mesafesini düşüren sis, yaşamı olumsuz etkiledi.

İlçede 897 metre rakıma sahip bölgede, görüş mesafesi 10 ila 20 metreye kadar düşerken, Karaevli karayolunda seyahat eden sürücüler oldukça zor anlar yaşadı. Görüşün kısalması nedeniyle araç sürücüleri hızlarını düşürerek ilerlemek zorunda kalırken, kazaların önüne geçebilmek için takip mesafesini koruma konusunda da büyük özen gösterildi.

GÜNÜN İLERLEYEN SAATLERİNDE ETKİSİNİ KAYBEDECEK

Bölge halkı, bu tür sis olaylarının Eflani’de sıklıkla görüldüğünü belirterek, özellikle sonbahar aylarında sabah saatlerinde yoğun sisin hakim olduğunu ifade etti. Sisli havanın günün ilerleyen saatlerinde etkisini kaybedeceği belirtildi. Yetkililer ayrıca, sürücülere sabah saatlerinde özellikle dikkatli olmaları konusunda uyarılarda bulunarak, sisli havalarda farların açık tutulmasını ve hızın azaltılmasını tavsiye etti.