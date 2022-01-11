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  3. Sosyal medyada paylaştığı fotoğraf pahalıya patladı

Karaca avlayan kişiye 12 bin 683 TL ceza

Karaca avlayan kişiye 12 bin 683 TL ceza

Düzce'de, yasak olmasına rağmen karaca avlayıp fotoğrafları sosyal medyada paylaşan kişiye, 12 bin 683 TL ceza kesildi.

Düzce Yığılca'da yasağa rağmen karaca avlayıp, sosyal medyadan paylaşan kişi olduğu bilgisini alan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Düzce Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü'ne bildirdi.

Bunun üzerine harekete geçen ekipler, yaz aylarında avladığı karacanın fotoğrafını paylaşan kişinin M.Ç. olduğunu belirledi.

M.Ç.'ye 6 bin 609 TL idari para cezası ve 6 bin 74 TL tazminat olmak üzere toplam 12 bin 683 TL cezai işlem uygulandı.

DHA

Etiketler düzce sosyal medya karaca avcı
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