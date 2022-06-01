Karaca, İstanbul Aşıklarına Özel Karaca X İst Collection Serisi’ni Tanıttı

İstanbul’un ikonik simgeleri olan Kız Kulesi, Galata Kulesi, Boğaz Köprüsü, Ada Vapuru ve Medusa heykeli; Karaca X İst Collection ile İstanbul aşıklarının sofralarına konuk oluyor.

Karaca ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi - Kültür AŞ iş birliği ile hayata geçen Karaca X İst Collection serisinde yer alan ürünler, iç içe geçen yenilikçi tasarımı ile dikkat çekiyor. Parçaları birleşince İstanbul’dan bir parça görsel şölen sunan tasarımlar; açıldığında kusursuz sofra ürünlerine dönüşüyor.

Karaca’nın yeni koleksiyonunu İstanbul’un tarihi mekanlarından biri olan Şerefiye Sarnıcı’nda özel bir davet ile tanıtıldı. Sarnıcın tarihi atmosferinde, video mapping gösterileri eşliğinde gerçekleştirilen geceye Başak Çağlar, Berat Aşıcıoğlu, Bige Çalışkan, Cansen Yeni, Cem-Hülya Kalyoncu, Ceyda Düvenci, Elif Girgin, Evrim Kırmızıtaş- Faruk Başaran, Fulya Sarman, Gökçe Kerimoğlu, Gül Gölge, Gülşen Şener, Hande Demir, Iraz Kutlar, Metin Uca, Murat- Aslı Cüretlibatur, Pelin Akil- Anıl Altan, Rabia Kurşun, Saadettin Saran, Serap Sarı, Sitare Kalyoncuoğlu, Zeynep Tuğçe Bayat - Cansel Elçin ve Zeynep Yılmaz gibi birbirinden değerli isimler katıldı. birbirinden değerli isimler katıldı.

Koleksiyonda yer alan yemek takımının parçaları kendine özgü tarihi dokusuyla kalplerde iz bırakan Kız Kulesi’ni oluştururken, kahvaltı takımının parçaları birleşince İstanbul’un eşsiz manzarasını taçlandıran Ada Vapuru’na dönüşüyor. Yüzlerce yıllık geçmişiyle zamana meydan okuyan Galata Kulesi ise pasta takımı olarak sofralarda hayat buluyor. Koleksiyonda yer alan Yerebatan Sarnıcı’nın koruyucusu olarak bilinen Medusa ve İstanbul’un en güzel mücevheri Boğaziçi Köprüsü’nden ilhamla tasarlanan Bosphorus kahve fincanları ise İstanbul’dan kopamayanların kahve keyfine eşlik ediyor.

İstanbul’a değer katan bu simgelerinyanı sıra Harem’in muhteşem çini tasarımları koleksiyonun göz alıcı parçalarına hayat veriyor.

Karaca ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi - Kültür AŞ iş birliği ile hazırlanan bu özel koleksiyon İstanbul kitapçısı şubeleri, Karaca mağazaları, karaca.com ve Karaca uygulamasından satın alınabiliyor.