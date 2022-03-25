Karaciğer hastası 5 yaşındaki Asya için yeni umut

Kars'ta, karaciğer yetmezliği tanısı konulan 5 yaşındaki Asya, tedavisi için ambulans uçakla Adana'ya getirildi.

Kars'ta yaşayan Daştan ailesinin 5 yaşındaki kızı Asya, rahatsızlanınca Kars Harakani Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Minik Asya'ya burada ani gelişen karaciğer yetmezliği tanısı konuldu. Hastalığı ilerlediği için karaciğer nakli gerekebileceği, bunun da donanımlı bir merkezde olması gerektiğini belirten doktorlar, durumu Sağlık Bakanlığı'na bildirdi. Bakanlığın yaptığı inceleme sonucu minik Asya'nın Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilmesine karar verildi. Karaciğer yetmezliği bulunan minik Asya, annesi Hayriye Daştan'ın refakatinde ambulans uçak ile akşam saatlerinde Adana'ya getirildi. Adana Havalimanı'na inen ambulans uçaktaki Asya ve annesi Hayriye Daştan, kendileri için gelen ambulans ile Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. (DHA)