Karadeniz kıyısında bir mayın alarmı daha! Etkisiz hale getirildi

Rusya - Ukrayna savaşı tüm hızıyla sürerken, Karadeniz'de başı boş dolaşan deniz mayınları Türkiye'yi tehdit ediyor. İğneada açıklarında bir mayın daha tespit edildi. Milli Savunma Bakanlığı, mayının etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı'nca, Bulgaristan sınırına yakın İğneada açıklarında tespit edilen mayının emniyete alınarak, etkisiz hale getirilmesi için müdahaleye başlandığı açıklandı.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) kaynaklarından yapılan açıklamada, "28 Mart 2022 tarihi sabah saatlerinde Bulgaristan sınırına yakın İğneada açıklarında bir mayın tespit edilmesi üzerine olay mevkine bölgede bulunan Sualtı Savunma Timleri (SAS) süratle intikal ettirilmiştir. Bahse konu mayın SAS Timleri tarafından emniyete alınmış ve etkisiz hâle getirmek maksatlı müdahaleye başlanmıştır." denildi.

MAYIN ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Milli Savunma Bakanlığı, mayının etkisiz hale getirildiğini duyurdu. Açıklamada, "28 Mart 2022 tarihinde İğneada açıklarında tespit edilen mayın SAS timleri tarafından etkisiz hale getirildi." denildi.

BALIKÇILAR FARK ETTİ

Karadeniz'e sahili bulunan Kırklareli'nin Demirköy ilçesine bağlı İğneada beldesi açıklarındaki mayını fark eden balıkçı Çağrı Martin, denize ağ serdikleri bölgenin yaklaşık 200 metre ilerisinde mayın olduğunu fark ettiklerini söyledi.

Hemen durumu yetkililere bildirdiklerini ifade eden Martin, çok korktuklarını aktardı.

Haber vermelerinin ardından bölgeye Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerinin geldiğini anlatan Martin, şunları kaydetti:

"Büyük bir mayın, panikledik, hemen haber verdik telsizden. Sahil Güvenlik geldi, deniz uçağı geldi, bizi uzaklaştırdılar. Bugün denize çıkmamız da yasaklandı. Can güvenliğimiz açısından iyi değil çıkmamız. Para önemli değil, can sağlığı daha önemli. Para her zaman kazanılır. Biz 200 metreye kadar yaklaştık, son anda fark ettik, 200 metre kalmıştı ki hemen dönüp ağımızı alıp haber verdik, herkesi uyardık buraya yaklaşmayın diye."

Balıkçı Erman Can Günay da mayın nedeniyle 3 gündür endişe yaşadıklarını dile getirdi.

Balıkçı arkadaşlarının anonsu ile denizde mayın bulunduğunu öğrendiklerini dile getiren Günay, "Sıkıntılı bir durum. Sezonu artık kapattık diyebiliriz. Mayının nereden geleceğini bilemeyiz, her türlü sıkıntılı durumdayız. Biz mayını görmedik ama gören arkadaşımızın yakınındaydık, çok uzakta değildik." ifadelerini kullandı.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, konuyla ilgili Ukrayna ve Rus makamlarıyla temas halinde olunduğunu açıklamıştı. Tarım ve Orman Bakanlığı da Bulgaristan kara suları ile Kocaeli- Kefken arasındaki bölgede gün batımından doğumuna her türlü balıkçılığı yasaklamıştı.

Cumartesi günü de İstanbul Boğazı'nın Karadeniz girişinde sivil bir ticari gemi tarafından fark edilen mayın, ekipleri harekete geçirmişti. Acil olarak bölgeye yönlendirilen Sualtı Savunma Timleri (SAS) kısa süreli çalışmanın ardından mayını emniyete almıştı. Yapılan çalışmanın ardından mayın etkisiz hale getirilirken, kapatılan Boğaz trafiğe de normale dönmüştü. Mayının eski tip olduğu açıklanmıştı.