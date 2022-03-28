Karadeniz kıyısında bir mayın alarmı daha
Rusya - Ukrayna savaşı tüm hızıyla sürerken, Karadeniz'de başı boş dolaşan deniz mayınları Türkiye'yi tehdit ediyor. İğneada açıklarında bir mayın daha tespit edildi
Milli Savunma Bakanlığı (MSB) kaynaklarından yapılan açıklamada, "28 Mart 2022 tarihi sabah saatlerinde Bulgaristan sınırına yakın İğneada açıklarında bir mayın tespit edilmesi üzerine olay mevkine bölgede bulunan Sualtı Savunma Timleri (SAS) süratle intikal ettirilmiştir.
Bahse konu mayın SAS Timleri tarafından emniyete alınmış ve etkisiz hâle getirmek maksatlı müdahaleye başlanmıştır." denildi.
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