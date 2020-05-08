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  3. 08 Mayıs 2020 18:48

Karadeniz sahil yolunda feci TIR kazası

Karadeniz Sahil Yolu Trabzon şehiriçi geçişi havalimanı mevkiinde meydana gelen kazada, yağışlı havanın etkisiyle kontrolden çıkan TIR, bariyerlere çarparak güçlükle durabildi.

Karadeniz sahil yolunda feci TIR kazası
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Edinilen bilgiye göre, Rize istikametinden Giresun istikametine hareket eden 33 DDS 85 plakalı sürücüsü tespit edilemeyen tır, Trabzonspor Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri kavşağında bulunan viyadüklerde yerlerinde ıslak olmasıyla birlikte kaza yaptı. Meydana gelen kazada TIR şoförü bariyerlere çarpıp dururken, dorse kısmı ise yolda kaldı.

Sahil yolu bir süre kapalı kalırken, yolun geliş ve gidiş güzergahları daha sonra kontrollü bir şekilde verilmeye başlandı. Kaza da çan kaybı meydana gelmezken, yaşanan kazayla ilgili soruşturmanın sürdüğü belirtildi.

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