Karadeniz üzerinde 5 saatlik ''keşif'' uçuşu!

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Rusya Savunma Bakanlığı deniz keşif, istihbarat ve karakol uçağı olarak bilinen Tu-142 tipi uçağın Karadeniz üzerinde 5 saatlik uçuş yaptığını açıkladı.
Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Rusya'nın en önemli keşif uçaklarından biri olarak bilinen Tu-142 tipi deniz keşif, istihbarat ve karakol uçağının bugün Karadeniz üzerinde 5 saatlik uçuş gerçekleştirdiği duyuruldu. Açıklamada keşif uçağına Rusya'nın Güney Askeri Bölgesi'ne bağlı Su-30 tipi uçakların eşlik edildiği belirtildi. Bu uçuştan önce yine Rusya Hava Kuvvetleri'ne bağlı 2 adet Tu-22M3 tipi bombardıman uçağının hava devriyeleri gerçekleştirdiği, söz konusu uçakların havada 4 bin 500 kilometre mesafe kaydettikten sonra üslerine geri döndüğü aktarıldı.
Rusya Savunma Bakanlığı ayrıca, Tu-142 tipi keşif uçağının ve öncesinde hava devriyesi yapan bombardıman uçaklarının uçuşlarının uluslararası hukuka uygun uçuş gerçekleştirdiğini belirtti.
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