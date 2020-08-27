Karadeniz'de bulunan doğalgaz test edildi

Karadeniz'de Sakarya gaz sahasında keşfedilen doğalgaz test edildi.

Tarihi anları Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez paylaştı.

Sakarya gaz sahasında keşfettiğimiz gazın mühendislerimiz tarafından test amaçlı yakılışı...



Tebrikler arkadaşlar👏 pic.twitter.com/0F3YpV2k2B — Fatih Dönmez (@fatih_donmez) August 27, 2020

320 MİLYAR METREKÜPLÜK REZERV



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçen hafta yaptığı açıklamada Karadeniz'deki sondajda 320 milyar metreküp doğalgaz rezervinin keşfedildiğini belirterek, "Bu ilk kuyuda bulunan rezerv, çok daha zengin bir kaynağın bir parçasıdır. İnşallah devamı da en kısa sürede gelecek" ifadelerini kullanmıştı.