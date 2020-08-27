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  3. 27 Ağustos 2020 18:33

Karadeniz'de bulunan doğalgaz test edildi

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, ''Sakarya gaz sahasında keşfettiğimiz gazın mühendislerimiz tarafından test amaçlı yakılışı...'' diyerek o görüntüleri paylaştı.

Karadeniz'de bulunan doğalgaz test edildi
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Karadeniz'de Sakarya gaz sahasında keşfedilen doğalgaz test edildi.

Tarihi anları Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez paylaştı.

320 MİLYAR METREKÜPLÜK REZERV


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçen hafta yaptığı açıklamada Karadeniz'deki sondajda 320 milyar metreküp doğalgaz rezervinin keşfedildiğini belirterek, "Bu ilk kuyuda bulunan rezerv, çok daha zengin bir kaynağın bir parçasıdır. İnşallah devamı da en kısa sürede gelecek" ifadelerini kullanmıştı.

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