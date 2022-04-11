Karadeniz'de deprem: İstanbul'da da hissedildi

Karadeniz'de 5,2 şiddetinde bir deprem meydana geldi. Deprem, İstanbul ve çevre illerde de hissedildi.

Avrupa-Akdeniz Sismoloji Merkezi'nin verilerine göre; 5.2 büyüklüğündeki deprem Zonguldak'ın 114 kilometre kuzeybatısında 2 kilometre derinlikte meydana geldi.

Saat 20.40 civarında meydana gelen Deprem, İstanbul başta olmak üzere çevre illerde de hissedildi.

Amerikan Jeolojik Araştırmalar Merkezi, Zonguldak açıklarındaki depremin büyüklüğünü 4.5 olarak geçti.

KINIK: DEPREMİN ETKİLERİNİ ARAŞTIRIYORUZ

Kızılay Başkanı Kerem Kınık, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Deprem Zonguldak açıkları etkilerini araştırıyoruz" dedi.

İstanbul İtfaiyesi'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda "Zonguldak açıklarında meydana gelen 4.9 şiddetindeki deprem İstanbul'da da hissedildi." ifadesi kullanıldı.

Öte yandan Kandilli Rasathanesi de depremin büyüklüğünü 4.5 olarak açıkladı.

VALİ YERLİKAYA: OLUMSUZ DURUM YOKTUR

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya depremin ardından Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Karadeniz Zonguldak Ereğli merkezli AFAD verilerine göre 4.4 büyüklüğünde meydana gelen deprem İstanbul'umuzda da hissedildi. İlimizde ve ilçelerimizde herhangi bir olumsuz durum yoktur. Allah her türlü afetten ülkemizi ve milletimizi korusun."

AFAD: GELİŞMELERİ TAKİP EDİYORUZ

AFAD'ın Twitter hesabından depreme ilişkin yapılan paylaşımda yer alan ifadeler ise şu şekilde:

"Geçmiş olsun. Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde meydana gelen deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır. Gelişmeleri takip ediyoruz."

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum da, Twitter hesabından yaptığı açıklamada "Karadeniz Ereğli'si açıklarında meydana gelen 4,4 büyüklüğündeki deprem nedeniyle vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Ekiplerimizle süreci yakından takip ediyoruz. Ülkemize geçmiş olsun" ifadelerini kullandı.